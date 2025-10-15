Arrestan en El Escorial a un hombre con más de 6.000 archivos de pornografía de sus hijas y otras 13 niñas

La Policía Nacional ha detenido en San Lorenzo del Escorial (Madrid) a un hombre que tenía en su posesión más de 6.000 archivos de pornografía infantil que obtenía de diversas formas. Entre otras cosas, instaló cámaras en el baño y los dormitorios de sus hijas, así como en los vestuarios de un polideportivo público al que las niñas acudían para recibir clases de natación.

El varón ha sido detenido como presunto autor de un delito de prostitución, corrupción de menores y un delito contra la intimidad, tras comprobar que poseía el mencionado material pedófilo. En ellas aparecen un total de 15 víctimas, entre las que se encuentran sus propias hijas y otras niñas de su entorno.

Quince víctimas

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron que descargaba y compartía este tipo de contenidos a través de un programa de intercambio de archivos en internet. Por este motivo, en junio de 2024 registraron su domicilio y ya descubrieron que el detenido contaba con diferentes archivos en un portátil que mostraban a menores con conductas de carácter sexual.

El segundo arrestado se produjo el pasado 30 de septiembre, una vez se completó el análisis de los archivos y la identificación de las víctimas. Un total de 13 menores —aparte de sus hijas— que habrían sido grabadas sin su consentimiento. En consecuencia, se ha informado a los padres de las víctimas sobre lo sucedido.

Cámaras ocultas

Algunos de los vídeos habían sido grabados empleando cámaras ocultas que el detenido había colocado en el baño de su vivienda o en el dormitorio de sus hijas para poder tener imágenes desnudas de las niñas y las amigas menores que visitaban su casa.

Por otro lado, se pudo comprobar que el sospechoso había usado a una de sus hijas para la obtención de contenido pedófilo que habría sido grabado en el interior de los vestuarios infantiles de un polideportivo al que la niña (y el resto de menores) acudían para practicar natación.