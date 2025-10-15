Detienen en Málaga a un sanguinario líder del 'clan Kavac'

La Policía Nacional ha detenido en Málaga Krsto Maroš –de 47 años y natural de Kotor (Montenegro)– miembro de alto rango del conocido "Clan Kavac", una de las organizaciones criminales más peligrosas de los Balcanes. Según ha informado la Dirección General de la Policía, el fugitivo está acusado de asesinato y pertenencia a organización criminal, delitos por los que se enfrenta a 40 años de prisión.

Maroš era la mano derecha del líder del clan, con funciones de facilitador de logística y ocultación de pruebas y cadáveres, y ha sido localizado tras una operación conjunta de las fuerzas policiales de España, Montenegro, Croacia y Francia, en el marco de la red ENFAST (Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos).

Asesinato del miembro de una banda rival

Según la justicia de Montenegro, el detenido está implicado en el asesinato de un integrante de una banda rival, al que presuntamente torturaron durante 24 horas antes de su ejecución. El diario local Vijesti asegura que Maroš se encuentra entre los 14 acusados del asesinato del residente de Podgorica, Nikola Stanišić, cometido en agosto de 2020. Además, forma parte del grupo de 31 personas acusadas de estar implicadas de manera directa o indirecta en los asesinatos de Damir Hodžić, Adis Spahić y Milo Radulović, conocido como el capitán.

La investigación se inició en 2021, cuando las autoridades de Montenegro emitieron una Orden Internacional de Detención al sospechar que Maroš se encontraba en España. Las primeras pesquisas lo situaron en Barcelona, donde vivía bajo una identidad falsa. Sin embargo, tras perder su rastro, la búsqueda continuó de forma coordinada entre los equipos policiales de varios países europeos.

El pasado 10 de octubre, la unidad FAST Montenegro contactó con FAST España para advertir que una persona cercana al fugitivo viajaría desde Croacia hasta Marbella, lo que abrió la posibilidad de que se reuniera con él en Francia o España. Ante esa información, se activó un dispositivo internacional con investigadores de la red ENFAST de Croacia, Montenegro, Francia y España.

Un seguimiento de 2.000 kilómetros

La investigación permitió seguir los movimientos de la persona vinculada al fugitivo desde Marsella hasta Málaga, pasando por Barcelona. Según la Policía Nacional, esta persona viajó en taxi desde Marsella hasta Barcelona, donde pasó la noche, y al día siguiente continuó el trayecto hasta Málaga. Una vez en la capital de la Costa del Sol, los agentes comprobaron que, efectivamente, se reunió con Maroš. Tras verificar su identidad, el dispositivo policial ha culminado con su detención.

El detenido tenía activa una alerta roja de Interpol emitida desde Podgorica, la capital montenegrina. "Mediante el intercambio directo de datos entre los servicios de búsqueda selectiva de la Dirección General de Policía y los equipos de búsqueda de países de la Unión Europea, se pudo conocer la ubicación de la persona buscada, quien utilizó múltiples identidades falsas mientras se escondía", ha informado la policía montenegrina en un comunicado recogido por Vijesti.

Maroš se encuentra ahora pendiente de extradición a Montenegro, donde será juzgado por los delitos de asesinato agravado y creación de organización criminal. Según Vijesti, las autoridades judiciales de ambos países mantienen comunicación en el marco del procedimiento de extradición.

Su clan deja un rastro de sangre en Europa

El "Clan Kavac" es una organización criminal con base en Kotor (Montenegro), surgida tras el robo de un cargamento de cocaína en Valencia en 2014, y enfrentada desde entonces al "Clan Skaljari". Ambas bandas han protagonizado una guerra que ha dejado decenas de muertos por toda Europa, incluidos varios asesinatos en España.

Entre ellos, el de Milos Perunicic, asesinado a tiros en Marbella en 2020, o el de Filip Knežević, sicario del clan abatido en 2024. Las fuerzas de seguridad europeas consideran a esta red una prioridad en la lucha contra el crimen organizado internacional.