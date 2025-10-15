Hallan un cadáver en un saco cerrado con cintas en el embalse de Casasola en Málaga

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona este martes en el embalse de Casasola, en el municipio malagueño de Almogía.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, el cadáver fue localizado sobre las 11:30 horas, después de que la policía recibiera un aviso alertando de su presencia en el pantano. Al lugar acudió la Policía Local de Almogía, que tras confirmar la situación dio aviso a la Guardia Civil.

El levantamiento del cuerpo se produjo en torno a las 15:00 horas y posteriormente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

En un saco cerrado con cintas

De acuerdo con las mismas fuentes, el cadáver se encontraba en el interior de un saco cerrado con cintas y en una zona de difícil acceso. "Se abrirá en el Instituto de Medicina Legal por si al abrirlo se descompone el cuerpo", señalaron a EFE. Los investigadores apuntan a una muerte violenta.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias, que permanecen abiertas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles.