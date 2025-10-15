Remedios Sánchez 'la mataviejas', condenada a 144 años, asesina a otra anciana durante un permiso

Remedios Sánchez Sánchez, más conocida como 'la mataviejas', lo ha vuelto a hacer. La Policía Nacional ha determinado que la gallega, condenada a 144 años de cárcel en 2008 por tres asesinatos y varias tentativas, está detrás del crimen de una anciana de 91 años que fue encontrada sin vida el pasado 3 de octubre en su vivienda de La Coruña.

En un primer momento, todo apuntaba a que había sido una muerte natural como consecuencia de una caída fortuita de la nonagenaria en el baño de su casa. Pero la autopsia reveló que en realidad se trataba de un homicidio. Murió por asfixia y presentaba varias fracturas costales que eran compatibles con una muerte violenta.

Grabaciones clave

La aparición de una mujer sospechosa —desconocida por la familia— en las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad del inmueble de la víctima, hicieron saltar las alarmas. Las imágenes sitúan en la escena del crimen a la asesina en serie de ancianas gallega Remedios Sánchez.

Se daba la circunstancia de que a la reclusa, encarcelada en la prisión de Teixeiro (La Coruña), se le concedió el segundo grado penitenciario y se encontraba disfrutando de un permiso por buen comportamiento en la fecha en la que se registró el crimen. En consecuencia, la mujer —de 68 años— fue detenida el pasado 8 de octubre, acusada de asesinato.

Su modus operandi

Remedios Sánchez fue condenada en 2008 por matar a tres ancianas e intentarlo con otras tantas en Cataluña. La asesina en serie trababa amistad con sus víctimas para matarlas (por estrangulamiento) y robarles, aprovechando el clima de confianza. Un 'modus operandi' que la gallega habría repetido en todos sus crímenes, que cometió en Barcelona y Mataró en 2006.

Adicta al juego

Conseguir dinero rápido era el objetivo. Según detalla La Voz de Galicia en una información publicada en 2008, 'la Reme' tenía una adicción oculta: el juego. Su ludopatía habría llevado a esta mujer a buscar a víctimas indefensas a las que poder atacar para seguir costeando las noches de bingo y tragaperras.

Cuando la detuvieron, el 4 de julio de 2006 en un establecimiento de juegos recreativos de Barcelona, su entorno no daba crédito. Remedios llevaba una doble vida, aunque en los últimos años había pedido varios préstamos a familiares y amigos. Trabajaba como cocinera en un bar y se gastaba en el juego cada céntimo que caía en su mano.

El fallo que la delató

Ahogada por las deudas, Remedios dio el paso de asaltar ancianas indefensas en sus casas. Los ataques que se le atribuyen se registraron en apenas un mes, entre el 10 de junio y el 3 de julio del 2006. Pero el pago que realizó en un bingo con la tarjeta sustraída a la última de sus víctimas permitió relacionarla con los asesinatos y capturarla.

¿Quién es 'la Reme'?

Remedios Sánchez nació en la aldea de San Cristovo de Dormeá, en el municipio de Boimorto (La Coruña), en el seno de una humilde familia de once hermanos. Según el mencionado diario gallego, la mujer conocida como 'la mataviejas' se marchó de su pueblo y se trasladó a Barcelona cuando solo tenía 16 años. Allí se casó y tuvo dos hijos gemelos.

El informe pericial psiquiátrico —destacó en su momento La Opinión de Coruña— descartó que la asesina en serie tuviera o hubiera sufrido algún trastorno mental. "No presenta signos de enfermedad mental activa" y "su personalidad está libre de patología", señalaron los expertos. Ella, por su parte, se consideraba "egoísta, un poco terca y con mal genio" y "un poco autoritaria".