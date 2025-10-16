Cinco encapuchados armados asaltan un MediaMarkt de Toledo y hieren a un vigilante de seguridad

Varios individuos han asaltado este jueves el establecimiento comercial de MediaMarkt en el parque comercial La Abadía de Toledo, provocando un herido. Se trata de un vigilante de seguridad de 51 años que ha tenido que ser trasladado al centro hospitalario tras sufrir contusiones en la cabeza durante el asalto, aunque se encuentra fuera de peligro.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar sobre las once de la mañana cuando un grupo de cinco encapuchados y armados ha irrumpido en el establecimiento comercial. Los asaltantes han sustraído dos cajas de material electrónico, supuestamente con móviles y ordenadores de alta gama. Al parecer, estos atracadores se han dirigido, especialmente, a los modelos de la marca Apple que estaban en promoción y de dichos modelos sí hay producto en stock en la propia zona de exposición.

Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado efectivos de Policía Local de Toledo y una UVI móvil para atender al vigilante herido. A este operativo, se suma un equipo de la Policía Científica de la Policía Nacional que ha recabado huellas para identificar a los ladrones. Los atracadores han huido en dos vehículos, que ya han sido identificados por las cámaras de seguridad y se ha establecido un fuerte despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

En el momento del atraco varios clientes se encontraban dentro del local que se han visto obligados a tirarse al suelo. Fue en ese momento cuando golpearon al vigilante en la cabeza, que ha tenido que ser atendido por la UVI móvil en el lugar y trasladado al Hospital Universitario de Toledo.