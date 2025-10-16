Golpe al clan del 'abrazo cariñoso' que desvalija a ancianos en plena calle

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 12 personas acusadas de robar joyas y relojes de alta gama a ancianos a través del método del 'abrazo cariñoso'. En una operación conjunta con la Agregaduría de Interior en Rumanía y EUROPOL, han conseguido desarticular esta organización criminal rumana que había cometido en total 41 hurtos y cuatro robos con violencia.

La Policía ha llevado a cabo 25 entradas y registros en total –2 en España y 23 en Rumanía– donde se incautaron 26 relojes de lujo, joyas de oro, más de 22.900 euros en efectivo, 1.850 libras y 7.150 leis rumanos. Asimismo, la organización criminal tenía bloqueados 12 inmuebles y 7 vehículos valorados en más de 190.000 euros.

Operaba en varias provincias

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid y supervisada por la Fiscalía contra el crimen organizado, comenzó a principios de 2024 al detectarse la presencia de un clan familiar afincado en Madrid pero que operaba de manera itinerante en distintas provincias. En los últimos meses se habían centrado especialmente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia.

🚩Desarticulada una organización criminal itinerante dedicada a robar a personas de edad mediante el "abrazo cariñoso" 🔹1⃣2⃣personas detenidas, en prisión provisional 🔹Se les atribuyen 41 hurtos y 4 robos con violencia para apoderarse de joyas y relojes que enviaban a… pic.twitter.com/uguqnLbZ5I — Policía Nacional (@policia) October 16, 2025

El clan actuaba desde viviendas alquiladas en zonas rurales, elegidas por su lejanía y discreción. Desde allí se desplazaban a las ciudades que tenían como objetivo. Sus miembros actuaban en parejas: él conducía el coche y ella abordaba a las víctimas –mayores en su mayoría– fingiendo afecto, con abrazos y caricias. Gracias a esta técnica, sustraían relojes y joyas con gran habilidad antes de huir rápidamente del lugar.

Una red internacional estructurada

Las joyas y relojes robados eran recogidos por otros miembros del grupo, que realizaban viajes "exprés" para recoger el botín. Después, lo enviaban a Rumanía oculto en electrodomésticos a través de empresas de paquetería. Allí, los objetos eran recibidos por los líderes del clan, que llevaban un elevado nivel de vida y acumulaban múltiples propiedades y coches de alta gama.

Durante la investigación se creó un Equipo Conjunto de Investigación en el seno de EUROJUST, con participación de autoridades judiciales y fiscales de España y Rumanía. Además, se emitieron órdenes europeas de investigación también dirigidas a Italia, para rastrear la actividad de la red.

La técnica del 'abrazo cariñoso'

El método del 'abrazo cariñoso' –también conocido como 'abrazo de amigo'– consiste en acercarse a personas mayores fingiendo ser familiares o amigos o agradeciendo algún favor o indicación realizado. En ese breve contacto físico, los delincuentes sustraen joyas, relojes o carteras sin violencia visible. Este tipo de delito, al evitar el uso de la fuerza, lo que busca es evitar penas más graves.

Sin embargo, tras la reforma del Código Penal en 2015, estos hurtos pueden ser castigados con mayor severidad cuando concurren agravantes como la pertenencia a organización criminal. En este caso, a los 12 detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal y 45 delitos contra el patrimonio, por los que han ingresado en prisión provisional.