La Guardia Civil ha desarticulado 41 grupos criminales especializados en la estafa del 'hijo en apuros'

La Guardia Civil ha desarticulados 41 grupos criminales especializados en la denominada estafa del 'hijo en apuros' en un operativo iniciado en 2022 y desarrollado en varias fases que se ha saldado con 215 detenidos y 127 investigados y más de 1,5 millones de euros estafados a 216 víctimas en todo el territorio nacional.

En concreto, la 'Operación Kinderen' se ha centrado en un entramado criminal internacional dedicado a la comisión de estafas mediante este método en el que los autores se hacen pasar por un familiar de la víctima, habitualmente un hijo/a, para solicitar dinero de manera inmediata, aprovechando la presión psicológica y la urgencia emocional.

La investigación iniciada en 2022 se ha saldado con 342 personas encartadas: 215 detenidas por su implicación directa en la actividad delictiva y 127 investigadas, muchos de ellos con antecedentes previos por delitos similares. Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

En total, la cantidad defraudada asciende a 1.503.125,81 euros, con 216 perjudicados en todo el territorio nacional, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Desarrollada por efectivos de la Comandancia de Madrid, la investigación se inició en 2022 tras recibirse una denuncia en la localidad de Majadahonda, donde se ponía en conocimiento un hecho en el que habían logrado estafar unos 5.000 euros a la víctima.

En el marco de la misma, se ha permitido acreditar la existencia de 41 grupos criminales independientes. Cada uno de ellos operaba bajo una estructura organizada y con funciones claramente repartidas. Entre ellas, recopilación de datos de víctimas, envío de mensajes (SMS/WhatsApp) fraudulentos, gestión de líneas telefónicas, y descapitalización del dinero obtenido mediante retiradas en efectivo, transferencias nacionales e internacionales o compras con tarjetas bancarias.

Este 'modus operandi' no solo permitía estafar a las víctimas sino que también facilitaba el blanqueo de capitales, fragmentando y dispersando los fondos con el fin de ocultar su origen ilícito y dificultar el rastreo policial.

Desde la Guardia Civil se ha trasladado varios consejos para evitar ser víctima de esta estafa como dudar de los mensajes instantáneos provenientes de números desconocidos y verifica la identidad. También aconsejan contratar con el hijo/a si es cierto que está en apuros, dudar siempre de cualquier situación de emergencia comunicada desde un número desconocido, realiza alguna pregunta que sólo tu familiar puede responder y evitar transferencias de dinero a números que no estén en la agenda.