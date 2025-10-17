Encuentran muertas en su casa a la modelo brasileña Lidiane Lorenço y a su hija de 15 años

La influencer y modelo brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija Miana Sophya Santos, de 15, fueron encontradas muertas el pasado viernes 10 de octubre en su vivienda de Barra da Tijuca, al suroeste de Río de Janeiro.

Los cuerpos fueron hallados tras la alerta de varios vecinos, que notificaron a las autoridades por un "olor inusual" y por la ausencia de madre e hija durante cinco días. Esa misma noche, efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Militar forzaron la puerta del apartamento situado en el piso 11. Según confirmaron G1, UOL Notícias y R7, Miana fue encontrada en la sala y Lidiane en una de las habitaciones.

Investigación de la Policía Civil

La investigación está a cargo de la Policía Civil, a través de la 16ª Delegacía Policial (Barra da Tijuca). Los primeros informes descartan la existencia de lesiones, signos de violencia o indicios de agresión sexual en los cuerpos y en el domicilio. "Se realizó la pericia en el lugar y no se encontraron signos de violencia. Los cuerpos fueron necropsiados, pero no fue posible, hasta el momento, determinar la causa de la muerte. Se realizarán exámenes complementarios", declaró la Policía Civil a G1.

El periódico británico Daily Mail subrayó que la ausencia de violencia contrasta con el hecho de que los cadáveres estuvieran en habitaciones separadas, un detalle que la investigación mantiene bajo estudio. La institución ha reiterado que "la investigación está en curso", según recogió UOL Notícias, y que se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos y de laboratorio realizados por el Instituto de Medicina Legal (IML).

El perfil de Lidiane Lorenço

Originaria de Santa Cecília, en el estado de Santa Catarina, Lidiane contaba con más de 54.000 seguidores en Instagram y desarrollaba una carrera como modelo. Según informó UOL Notícias y confirman publicaciones personales en sus redes sociales, también era estudiante de Medicina en una universidad privada de Río de Janeiro.

Se había trasladado a la ciudad hacía más de cinco años. Su hija, Miana, se había mudado recientemente desde Santa Cecília para vivir junto a su madre, después de cursar estudios en la escuela EEB Irmã Irene de su localidad natal.