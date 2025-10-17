Entierran viva a una recién nacida en India: fue hallada por un pastor

Una recién nacida de apenas veinte días fue enterrada viva en el distrito de Shahjahanpur, en el norte de la India. Aunque logró ser rescatada con vida, la pequeña —a la que el personal médico bautizó como 'Pari', que significa ángel en hindi— falleció días después en el hospital por las graves infecciones derivadas de su estado crítico.

El hallazgo se produjo el pasado 14 de septiembre, a orillas del río Bahgul. Un vecino, identificado como Dubloo por The Times of India, descubrió una diminuta mano sobresaliendo de la tierra, cubierta de sangre y rodeada de hormigas. "La niña apenas se movía, pero respiraba", relató al diario. Tras alertar a los aldeanos y a la policía, fue desenterrada y trasladada de urgencia al hospital local.

Un rescate desesperado

Los médicos confirmaron que presentaba signos de hipotermia, mordeduras de insectos y heridas posiblemente causadas por animales. El doctor Rajesh Kumar, director de la facultad de medicina de Shahjahanpur, explicó a la BBC: "Se encontraba en estado crítico, mostraba signos de hipoxia o falta de oxígeno. Había sido mordida por insectos y también por algún animal".

Durante una semana, el equipo médico de Shahjahanpur luchó por mantener con vida a la pequeña. "Milagros ocurren", dijo Kumar a CNN en los primeros días, convencido de que aún había una oportunidad. Sin embargo, la infección generalizada acabó por vencerla. El 21 de septiembre, Pari murió en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La enfermera Sarita Singh confesó el dolor del personal: "No teníamos palabras cuando falleció. Fue muy duro desconectar los monitores y dejarla ir. Éramos su familia".

💔 In Uttar Pradesh, India, a 20-day-old baby girl was found buried alive. A shepherd heard her cries and saved her. She’s now fighting for survival in hospital. Authorities suspect gender bias as motive. #India #SaveTheGirlChild #MawinguMedia pic.twitter.com/X3xfCj4ruQ — Mawingu Media (@Mawingu_Media) September 18, 2025

Hipótesis policiales

La policía, bajo la dirección del oficial Gourav Tyagi, mantiene abierta una investigación para localizar a los responsables. Entre las hipótesis se baraja que los padres la enterrasen creyendo que había muerto, o que lo hicieran por su malformación en los dedos del pie (sindactilia).

El hombre que la rescató expresó su pesar tras conocer el desenlace. Como recogió The Times of India, Shyam Babu aseguró que, aunque logró salvarla aquel día, "finalmente regresó a ella".