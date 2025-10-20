Menú

Cuatro policías resultan heridos al chocar dos coches patrulla en Madrid

El accidente tuvo lugar sobre las seis de la tarde del sábado, en el cruce entre las calles Gutiérrez de Cetina y Vital Aza.

Los vehículos policiales tras el impacto. | JUPOL

Un grave accidente de tráfico entre dos patrullas policiales dejó este sábado, 18 de octubre, a cuatro agentes heridos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. El suceso tuvo lugar alrededor de las seis de la tarde, en la intersección entre las calles Gutiérrez de Cetina y Vital Aza.

En el siniestro se vieron implicados un vehículo de la Policía Nacional y otro de la Policía Municipal de Madrid. Según fuentes presenciales y sanitarias, uno de los coches policiales circulaba con los dispositivos de emergencia activados mientras acudía a un aviso urgente.

El impacto entre ambos vehículos se saldó con cuatro agentes heridos: dos de la Policía Nacional y dos de la Policía Municipal. Uno de los policías nacionales sufrió lesiones de carácter grave, siendo evacuado en una ambulancia del Samur-Protección Civil al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde fue atendido con un pronóstico potencialmente grave.

Los otros tres agentes implicados —el compañero del policía nacional herido y los dos agentes municipales— también fueron trasladados, aunque con lesiones de menor consideración.

Durante una intervención urgente

Aunque las causas exactas del accidente siguen en fase de análisis, todo apunta a que la colisión se produjo mientras uno de los coches, con las luces de emergencia encendidas, se dirigía a un servicio urgente.

El cruce entre Gutiérrez de Cetina y Vital Aza es una zona de alta densidad de tráfico y circulación compleja, lo que podría haber influido en el desarrollo del accidente. Las autoridades están revisando las cámaras de vigilancia del entorno y recogiendo testimonios para determinar con precisión lo ocurrido.

