Cuatro policías resultan heridos al chocar dos coches patrulla en Madrid

Un grave accidente de tráfico entre dos patrullas policiales dejó este sábado, 18 de octubre, a cuatro agentes heridos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. El suceso tuvo lugar alrededor de las seis de la tarde, en la intersección entre las calles Gutiérrez de Cetina y Vital Aza.

En el siniestro se vieron implicados un vehículo de la Policía Nacional y otro de la Policía Municipal de Madrid. Según fuentes presenciales y sanitarias, uno de los coches policiales circulaba con los dispositivos de emergencia activados mientras acudía a un aviso urgente.

El impacto entre ambos vehículos se saldó con cuatro agentes heridos: dos de la Policía Nacional y dos de la Policía Municipal. Uno de los policías nacionales sufrió lesiones de carácter grave, siendo evacuado en una ambulancia del Samur-Protección Civil al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde fue atendido con un pronóstico potencialmente grave.

Los otros tres agentes implicados —el compañero del policía nacional herido y los dos agentes municipales— también fueron trasladados, aunque con lesiones de menor consideración.

Durante una intervención urgente

Aunque las causas exactas del accidente siguen en fase de análisis, todo apunta a que la colisión se produjo mientras uno de los coches, con las luces de emergencia encendidas, se dirigía a un servicio urgente.

El cruce entre Gutiérrez de Cetina y Vital Aza es una zona de alta densidad de tráfico y circulación compleja, lo que podría haber influido en el desarrollo del accidente. Las autoridades están revisando las cámaras de vigilancia del entorno y recogiendo testimonios para determinar con precisión lo ocurrido.