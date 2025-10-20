Detienen a la hija de una superviviente del Holocausto por ocultar el cadáver de su madre para seguir cobrando ayudas

La Policía israelí ha detenido en el norte del país a una mujer acusada de esconder el cuerpo de su madre, de 93 años y superviviente del Holocausto, con el objetivo de seguir percibiendo las ayudas económicas que recibía como víctima de la persecución nazi.

Según informaron las fuerzas de seguridad en un comunicado difundido en X, recogido por Europa Press, "una pareja de Karmiel ocultó el cuerpo de la madre de la mujer, de 93 años, para seguir recibiendo dinero de varias organizaciones debido a que era una superviviente del Holocausto". Los agentes hallaron el cadáver en un pozo del patio de la vivienda y, tras la pista de un vecino que recordó la existencia de un gran agujero en la zona, procedieron a excavar el terreno hasta localizarlo.

Versiones contradictorias

Las pesquisas comenzaron a raíz de las dudas planteadas por varios familiares de la fallecida, que alertaron a la Policía al recibir explicaciones contradictorias de la hija. En un primer momento, la detenida aseguró que su madre había muerto en abril de 2024 y que había sido enterrada en Haifa, justificando la confusión en las dificultades derivadas de la guerra en Oriente Próximo.

Su pareja, sin embargo, ofreció otra versión: afirmó que había enterrado el cuerpo en un kibutz del norte, aunque se negó a desvelar la ubicación exacta "por temor a la seguridad en plena guerra", tal y como recoge The Times of Israel.

El hallazgo del cadáver

Antes de ser enterrado en el patio, el cadáver de la anciana permaneció durante dos días en un congelador, de acuerdo con la información facilitada por la Policía.

La pareja de la acusada se suicidó bajo custodia después de que los investigadores determinaran que había participado en el encubrimiento.

La mujer permanece bajo arresto y se enfrenta a cargos por fraude, obstrucción a la investigación y no informar del fallecimiento de su madre. Además, las autoridades israelíes han confirmado que todavía se investigan las causas exactas de la muerte de la anciana.