Tenían 14, 15 y 17 años: a juicio los asesinos de la educadora de Badajoz

Arranca este lunes en el juzgado de menores de Badajoz el juicio a los tres jóvenes menores de edad (dos chicos y una chica) acusados por el asesinato de la educadora social Belén Cortés en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la localidad pacense el pasado mes de marzo.

La Fiscalía pide para los dos varones, de 14 y 15 años, seis años de internamiento en régimen cerrado y para la menor, que tiene 17, solicita cinco años. Les acusa de delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso.

La vista por el caso estaba prevista para el pasado 19 de septiembre, pero se aplazó a octubre y se amplió de una a tres sesiones, comienza este lunes y continúa los días 30 y 31, algo que varios letrados de la causa consideraban necesario, dado el elevado número de testigos previstos.

Los hechos

Todo ocurrió el 9 de marzo de 2024 cuando Belén Cortés, de 35 años, se encontraba sola en el piso tutelado a cargo de cuatro menores. La trabajadora social se había incorporado a su puesto apenas dos horas antes del crimen. En la vivienda residían los tres acusados y otro menor, que, según trascendió, fue quien dio la voz de alarma. Los dos chicos habían vuelto al piso tras fugarse durante varios días. La Guardia Civil los había localizado en Villafranca de los Barros.

Según la investigación, la educadora pudo ser asfixiada con un cinturón. Fue la llamada de una persona la que habría alertado de una fuerte discusión en un piso tutelado de la calle Benquerencia, en la Urbanización Guadiana.

Para huir, los acusados cogieron el vehículo de la víctima y condujeron dirección Mérida, pero tuvieron un accidente a unos 29 kilómetros de la capital extremeña, por lo que pudieron ser detenidos. Belén Cortés había denunciado unos días antes a uno de sus agresores por supuestas amenazas.