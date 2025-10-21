Asesina a su exnovia en Villaverde delante de su bebé pese a tener una orden de alejamiento

La agresión mortal se produjo el pasado lunes en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde y en presencia del bebé de 15 meses de la mujer asesinada, española de 21 años y del propio arrestado, también un varón español de 30 años.

Él tenía una orden de alejamiento en vigor de la víctima, que había interpuesto varias denuncias por agresión, un dato que ha sido corroborado este martes por el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien también ha confirmado que se investiga como un posible caso de violencia de género.

A pesar de esa orden de alejamiento, la situación de la mujer estaba catalogada en el sistema VióGen como de riesgo "bajo". Además, fuentes próximas a la investigación señalan que no era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, que residía actualmente en una habitación alquilada junto al hijo de ambos.

De hecho, fue en torno a las 15 horas de este lunes cuando el presunto homicida irrumpió en el domicilio y asestó varias puñaladas a la joven hasta causarle la muerte.

Hasta el lugar del suceso se trasladaron tanto agentes de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, así como efectivos sanitarios del Summa 112, que encontraron dentro del domicilio el cuerpo ya sin vida de la mujer.

Poco después, la policía nacional conseguía detener al hombre en un piso en el que estaba escondido en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.