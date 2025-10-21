Un camión de basura tritura al exmarido de la alcaldesa de Almazora que fue arrojado vivo a un contenedor

Dos operarios del servicio de limpieza de Castellón hicieron un macabro descubrimiento en la madrugada del domingo en plena Ronda Mijares, junto al parque Ribalta y la plaza de toros: el cadáver de un hombre en el interior de un contenedor de basura.

El cuerpo, según ha avanzado Las Provincias, pertenece al empresario Vicente Domínguez, de 45 años, exmarido de la actual alcaldesa de Almazora, María Tormo.

Tras recibir el aviso de los trabajadores, la Policía Nacional de Castellón acudió y acordonó la zona para preservar las pruebas, asumiendo la investigación y manteniendo abiertas todas las hipótesis.

La clave de la autopsia

Las primeras conclusiones de la autopsia, publicadas por Levante-EMV, apuntan a que Domínguez habría sufrido una agresión antes de ser arrojado al contenedor, todavía con vida. Los forenses consideran que la causa final de la muerte fue la acción de la prensa del camión de recogida y no las lesiones previas.

El fallecido era propietario de una empresa dedicada a la gestión de terminales de punto de venta (TPV), desarrollo web y servicios informáticos, utilizada por numerosos comercios de la provincia. El suceso ha causado un fuerte impacto en Almazora, municipio de algo más de 28.000 habitantes, donde era muy conocido.

Para avanzar en el caso serán claves tanto las imágenes de cámaras de seguridad de la zona como el volcado de los datos del teléfono móvil de la víctima. Por el momento, ni la regidora ni el consistorio de Almazora se han pronunciado públicamente sobre el suceso.