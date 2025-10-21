Pilla a su mujer en la cama con su compañero de piso y le asesta una puñalada

Un hombre de 45 años fue arrestado, en la madrugada del 4 de octubre en Madrid, acusado de intentar matar a su pareja sentimental tras asestarle una cuchillada en el cuello. La víctima, una mujer española de 51 años, fue hallada en estado grave por los agentes de la Policía Nacional en la vía pública, sangrando abundantemente, después de huir del lugar del ataque en busca de ayuda.

Los hechos ocurrieron sobre la 01:30 horas en una vivienda ubicada en la calle de San Froilán, en el distrito madrileño de Usera-Villaverde. Sin embargo, fue en una vía cercana —la calle Santuario— donde la policía encontró a la mujer gravemente herida, acompañada por un conocido al que había acudido en busca de auxilio.

Esta madrugada, @SAMUR_PC atiende a una mujer de 51 años con varias heridas de #armablanca en cuello. Inestable y grave es trasladada al hospital.@policiademadrid acompaña al convoy sanitario.@policia investiga la agresión. 📍C/Santuario. #Usera pic.twitter.com/pjk6xlaQpt — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 4, 2025

Según el testimonio de este hombre, la víctima llegó a su domicilio visiblemente ensangrentada y casi sin poder hablar. Los agentes, al seguir el reguero de sangre que la mujer había dejado, localizaron el origen del suceso en el edificio donde residía junto a su agresor y un compañero de piso.

Confesó en el lugar de los hechos

Según informa El Mundo, al llegar al inmueble, los agentes encontraron la puerta del piso abierta. En el interior estaba el presunto agresor, identificado como David A. J. V., un ciudadano peruano de 45 años. Presentaba cortes en las manos y llevaba la ropa cubierta de sangre. Según relatan fuentes policiales, se encontraba llorando y gritando: "He sido yo, he sido yo".

Dentro de la vivienda, los agentes localizaron manchas de sangre por varias estancias, huellas de arrastre en dirección a la cocina y un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros con restos de sangre en el fregadero.

El detenido declaró a los agentes que, al llegar a casa, encontró a su pareja desnuda manteniendo relaciones sexuales con su compañero de piso, un hombre de nacionalidad rumana identificado como Stefan C. J.

David A. J. V. fue arrestado sin ofrecer resistencia y trasladado a un centro sanitario con custodia policial para recibir atención por las heridas en una de sus manos.

La víctima, identificada por las iniciales B. E. S., fue ingresada en el Hospital 12 de Octubre con heridas profundas en el cuello. Aunque su estado inicial fue grave, las autoridades han indicado que se encuentra estable.

La Policía Científica intervino en el lugar para recoger pruebas, entre ellas el cuchillo utilizado en el ataque y la ropa ensangrentada de la víctima. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación, tratándolo como un caso de tentativa de homicidio con agravante de violencia machista.