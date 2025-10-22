Destapan a la madre Teresa, la monja viral de TikTok que antes fue cura y detuvieron por estafa

Una mujer que se presenta en redes sociales como madre Teresa, conocida por vender objetos religiosos y compartir vídeos en los que canta y baila, ha sido identificada como Andrés Alfaro Araya, un hombre con antecedentes por estafa que en el pasado se hizo pasar por sacerdote.

Según informó RT, Alfaro fue detenido en 2016 por la Policía de Investigaciones (PDI) en Copiapó, en el norte de Chile. En aquel momento utilizaba el nombre de fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta y fue acusado de engañar a familias a las que ofrecía viviendas que nunca llegaron a materializarse. El fraude alcanzó los 20 millones de pesos chilenos, unos 21.000 euros, según recogió Radio Cooperativa.

Reaparición como madre Teresa

Ocho años después, reaparece bajo una nueva identidad. Afirma llamarse madre Teresa, asegura pertenecer a la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús y, de acuerdo con el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, se dedica a obras de caridad en hospitales y a la venta de artículos religiosos a través de internet.

El mismo espacio televisivo ha informado de denuncias recientes que apuntan a que solicita dinero a sus seguidores para costear exámenes y tratamientos médicos, alegando padecer un tumor cerebral. Al ser preguntada por los periodistas, respondió: "Yo soy Teresa. Si bien es cierto que fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja. Tengo mi arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que está regulada por el Ministerio de Justicia".

Añadió además que en 2022 cambió legalmente su nombre y su género, y defendió su situación actual: "Es fácil agarrarse de algo que pasó hace 10 años atrás, pero no de lo que estoy haciendo actualmente. Mis seguidores saben que el trabajo que hago actualmente es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar".

La figura del Padre Eugenio

En algunos de los vídeos que difunde en redes sociales aparece junto a un hombre identificado como el Padre Eugenio. Fuentes citadas por la prensa chilena aseguran que es su pareja y que ambos viven en la comuna de Las Condes, en Santiago, aunque ella sostiene que se trata de un "hermano" en sentido religioso y miembro de su organización.