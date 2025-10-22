Detenidos dos hombres por un intento de secuestro de un bebé de dos años en Córdoba

La rápida actuación de varios vecinos del barrio Sector Sur de Córdoba ha impedido en la noche del lunes el presunto secuestro de una menor de dos años, que ha sido abordada por dos individuos en una zona cercana al Campo de la Verdad.

Fuentes policiales citadas por EFE han confirmado que los hechos se han producido en torno a las 21:00 horas, cuando los sospechosos han intentado llevarse a la joven contra su voluntad. La escena ha sido presenciada por residentes de la zona, que han intervenido de inmediato para evitar que la menor fuese trasladada.

Aviso vecinal

Los propios vecinos han sido quienes han alertado a la Policía Nacional, lo que ha permitido que una patrulla del 091 se haya desplazado rápidamente y haya detenido a los dos varones señalados como presuntos autores.

En un primer momento, los arrestados han quedado bajo custodia policial. Posteriormente, diariocordoba.com ha informado —tras contrastarlo con fuentes policiales— de que, tras pasar a disposición judicial, han sido puestos en libertad con cargos, atribuyéndoseles un delito de secuestro en grado de tentativa.

Además, según ha adelantado Cordópolis, en redes sociales han circulado vídeos que también podrían ser analizados por la Policía dentro de las pesquisas.