Hallan en Manises los restos de un desaparecido hace un año en la DANA de Valencia

Operarios de Tragsa que trabajan en la limpieza del cauce del río Turia encontraron este martes en Manises restos humanos en una zona próxima al polígono de La Cova. El hallazgo fue comunicado a la Guardia Civil, que activó al equipo de policía judicial de Alfafar, a la comisión judicial de Cuart de Poblet y al forense de guardia. Tras la inspección en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se practicará la autopsia y las pruebas genéticas para confirmar la identidad.

Según publica Levante-EMV, la principal hipótesis es que los restos pertenezcan a Francisco Javier Vicente Fas, de 56 años, desaparecido junto a su hija en Pedralba el 29 de octubre de 2024, durante la dana. Ese día llegó a enviar a su esposa dos mensajes en los que advertía de que por delante de la vivienda "pasaba mucha agua". Dos días después, el cadáver de la joven fue localizado en la playa del Mareny Azul, en Sueca, a más de 80 kilómetros del lugar donde desaparecieron. El estado del cuerpo y su localización apuntan a que fue arrastrado por la riada y quedó oculto en el barro, lo que habría impedido su hallazgo en anteriores búsquedas.

Dos personas siguen desaparecidas

Si se confirma que el cuerpo encontrado en Manises corresponde a Javi, la lista de desaparecidos por la dana de 2024 quedará reducida a dos personas: Elisabet Gil Martínez, de 38 años, desaparecida en Cheste, y Francisco Ruiz Martínez, de 64, arrastrado por la corriente en Monserrat tras refugiarse en el techo de su coche. Sus dos nietos, de 5 y 10 años, lograron sobrevivir al episodio al aferrarse a una palmera.

La catástrofe de octubre de 2024 dejó un balance de 229 fallecidos y miles de damnificados en la Comunidad Valenciana.