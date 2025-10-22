Un menor de 13 años ha sido detenido en la ciudad egipcia de Ismailia tras confesar el asesinato de un compañero de clase, al que golpeó en la cabeza con un palo de madera y posteriormente desmembró con una sierra eléctrica. Según informó el medio británico The Sun, el joven reconoció haber actuado inspirado por escenas de violencia vistas en películas y videojuegos.

El suceso ocurrió cuando el menor, identificado como Youssef, aprovechó la ausencia de sus padres para invitar a su compañero Mohamed A.M. a su casa. Allí le agredió varias veces hasta causarle la muerte. Después, con una herramienta de carpintería de su padre, cortó el cuerpo en varias partes y colocó los restos en una mochila.

"Sabía a pollo empanado"

Durante su confesión, el menor reconoció ante los agentes que, tras cometer el crimen, probó partes del cuerpo de su compañero y declaró que "sabían a pollo empanado". A continuación, introdujo los restos en una mochila y los fue repartiendo por distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida por The Sun, las autoridades encontraron restos humanos en cuatro lugares diferentes: cerca de una piscina, en un puente, en un campo abierto y en las inmediaciones de un centro comercial. La alerta se produjo tras el hallazgo de uno de los fragmentos cerca de este último punto.

El adolescente fue detenido poco después y recreó ante la policía el recorrido que siguió para deshacerse de las partes del cuerpo. Los investigadores practicaron la autopsia al cadáver, que confirmó los hechos relatados en la confesión.

El Ministerio Público egipcio ordenó una evaluación psicológica completa, además de pruebas de toxicología y ADN, para determinar el estado mental del menor y su vinculación directa con la víctima.

El joven permaneció cuatro días bajo custodia del Ministerio Público antes de ser trasladado a un centro de menores durante una semana. Las autoridades continúan investigando el tipo de contenidos audiovisuales que consumía, con el fin de comprender si pudieron influir en su conducta.