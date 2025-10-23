La violenta agresión de una indigente a una menor en Pontevedra: la arrastró 10 metros por el suelo

Una mujer de 44 años ha sido detenida este lunes por la Policía Nacional en el centro de Pontevedra tras protagonizar una violenta agresión a una menor de edad en la calle Benito Corbal. El Juzgado de Instrucción de Pontevedra ha decretado su ingreso en prisión provisional debido a la gravedad de los hechos y al historial delictivo que ha acumulado.

El suceso ocurrió el pasado lunes sobre las 18:00 horas, cuando la mujer —en situación de indigencia y conocida por las fuerzas de seguridad— se encontraba discutiendo con un hombre cerca de un supermercado. En ese momento, y sin previo aviso, se abalanzó sobre una joven de 15 años que pasaba por la zona.

Testigos presenciales han relatado que, tras observar que la menor la miraba, la agresora la sujetó del cuello y el pelo, la tiró al suelo y la arrastró unos diez metros por la vía pública. Un agente de la Policía Nacional que se hallaba fuera de servicio ha intervenido de inmediato para reducirla, con la colaboración de varios ciudadanos.

Poco después, una patrulla de la Policía Local se ha presentado en el lugar, ya que la mujer había sido denunciada momentos antes por lanzar un adoquín contra un vehículo en la cercana calle Cobián Roffignac.

Otros episodios violentos

La detenida, que ha sumado más de una decena de arrestos previos por otras agresiones, ha protagonizado en la última semana al menos cuatro ataques en el centro de la ciudad. Entre ellos, el ocurrido el miércoles anterior, cuando agredió a un hombre de 77 años en la calle Andrés Muruais tras salir de un establecimiento de alimentación.

También ha atacado a dos jóvenes en la misma zona comercial. Hasta el momento, la mujer había quedado en libertad tras cada detención, en calidad de investigada. Sin embargo, la reincidencia y la intensidad de los últimos incidentes han motivado la decisión judicial de enviarla al Centro Penitenciario de A Lama.

Inquietud en la zona

El comportamiento violento y errático de la detenida, de origen brasileño, ha generado una creciente inquietud entre los vecinos del centro de Pontevedra. Su presencia en la zona, vestida con ropa oscura y un turbante, era conocida tanto por comerciantes como por las fuerzas del orden.

Ante la sucesión de agresiones, un grupo de residentes ha promovido una campaña en redes sociales para impulsar una denuncia colectiva contra la autora de los ataques. Fuentes policiales han confirmado que algunos de los episodios protagonizados por esta mujer no han sido denunciados, debido al carácter imprevisible de sus actuaciones, que se producen de forma repentina y sin provocación aparente.

Entre los incidentes registrados figuran escupitajos, insultos, mordiscos y golpes a personas con las que se cruza por la calle. La investigación policial ha continuado abierta y no se descarta que se le imputen nuevos delitos relacionados con otros ataques recientes.