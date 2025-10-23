Una cámara capta al asesino de Villaverde mientras se deshace de las pruebas tras apuñalar a su expareja

La Policía Nacional investiga un nuevo crimen de violencia machista ocurrido en un piso del distrito madrileño de Villaverde, donde una joven de 21 años fue asesinada presuntamente por su expareja, Juan José, que tenía una orden de alejamiento en vigor. Tras el crimen, el hombre fue grabado por las cámaras de videovigilancia de su casa hablando con un amigo sobre lo ocurrido.

Además, este jueves ha sido detenido un individuo conocedor del hecho, ya que ha mantenido conversaciones telefónicas con el presunto homicida después del crimen. Tras las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de la Jefatura Superior de Madrid, se ha averiguado la identidad de este hombre, procediéndose a su arresto como presunto responsable de un delito de encubrimiento.

En las grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia de su vivienda, Juan José pronuncia frases como: "Es que no sé dónde tirarlo; es que eso, al final, termina en el vertedero. A ver, la máquina lo tritura", en referencia al arma empleada. Son las palabras que quedaron registradas tras haber asesinado presuntamente a su expareja, Marta. En otro momento de la conversación con el amigo, llega a decir: "Que no pase nada, espero que no. Se la habrán llevado al hospital o algo".

Estas imágenes muestran al detenido con su uniforme de trabajo y, posteriormente, vestido de otra forma mientras manipula una bolsa de basura donde, supuestamente, habría guardado la ropa con restos biológicos de la víctima.

El suceso ocurrió el lunes 20 de octubre en el domicilio situado en la calle de los Astilleros número 3, donde la víctima residía con su bebé de 15 meses. Según informaron fuentes policiales, el presunto autor, de 32 años, habría apuñalado a su expareja tras una discusión. Después del ataque, Juan José abandonó el lugar y regresó a su vivienda en Torrejón de Ardoz.

La joven fue encontrada sin vida en la habitación que tenía alquilada en el barrio madrileño. El cuerpo fue hallado por la hija de la propietaria de la vivienda, que descubrió la escena al regresar del colegio. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que la víctima había muerto a causa de múltiples puñaladas.

Un compañero de piso del detenido declaró haber presenciado una acalorada discusión telefónica entre la víctima y el sospechoso pocas horas antes del crimen, según informa EFE. De acuerdo con su testimonio, escuchó cómo Marta le decía que había conocido a otra persona y que no quería seguir en contacto con él.

Antecedentes por violencia machista

Juan José contaba con antecedentes por violencia machista y había incumplido en anteriores ocasiones órdenes de alejamiento. En una de esas ocasiones fue condenado a trabajos en beneficio de la comunidad y se le impuso una distancia mínima de 500 metros respecto a la víctima.

Marta, su expareja, figuraba en el Sistema VioGén como víctima con un nivel alto de riesgo durante su embarazo, que posteriormente fue rebajado a nivel bajo.

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional continúa analizando los indicios recogidos en el domicilio y en la vivienda del sospechoso. Entre las pruebas figura la grabación donde el detenido comenta la eliminación del arma empleada y de posibles restos de su ropa de trabajo.

Minuto de silencio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido el minuto de silencio convocado hoy por el Ayuntamiento en repulsa por el asesinato, el pasado lunes, de Marta, vecina de 21 años del distrito de Villaverde, víctima presuntamente de violencia de género. En el acto ha estado acompañado por varios miembros del Gobierno municipal y por representantes de los distintos grupos políticos del Consistorio.

📢Minuto de silencio en Cibeles como muestra de repulsa y condena por el asesinato, presuntamente por violencia de género, de una vecina de @JMD_villaverde

👉https://t.co/aeIM3UEgD3 pic.twitter.com/TdcFfUzBJI — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) October 22, 2025

Durante su intervención, Almeida ha expresado "la repulsa del Ayuntamiento por el asesinato de otra mujer por violencia machista en Madrid", un hecho que ha calificado como "el final de un camino durísimo" al que, con frecuencia, anteceden "la intimidación, las coacciones y la violencia física".

El alcalde ha trasladado su apoyo "a los familiares y seres queridos de la víctima ante esta pérdida irreparable" y ha recordado "el apoyo total y absoluto del Ayuntamiento de Madrid para erradicar esta lacra", insistiendo en la importancia de combatirla "desde las instituciones con políticas eficaces y efectivas para proteger a todas las mujeres en situación de desamparo y de violencia".