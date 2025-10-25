Tragedia en Ciudad Real: un muerto y 96 desalojados por un incendio en una residencia

Un incendio declarado a primera hora de la mañana en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha obligado a desalojar a 96 personas, la mayoría de ellas de edad avanzada. Uno de los residentes ha fallecido y varios más, junto con dos trabajadoras del centro, han resultado afectados por la inhalación de humo.

El aviso se recibió pasadas las seis de la mañana en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Procedía de la calle Dulcinea, donde se ubica la residencia. En pocos minutos, la Guardia Civil y varias dotaciones de bomberos de Daimiel y Ciudad Real llegaron al lugar. A esas horas, el fuego ya había generado una densa columna de humo que dificultaba el rescate.

"Cuando entramos, el ambiente era irrespirable. Lo prioritario fue evacuar a todos los residentes", explicó uno de los efectivos desplazados.

El incendio, cuyo origen aún se investiga, ya ha sido extinguido, aunque los servicios de emergencia permanecen en la zona revisando el edificio por seguridad.

Desalojo y atención de los residentes

De los 96 usuarios del centro, 91 han sido trasladados al Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava, donde Cruz Roja y personal sanitario les ofrecen atención médica y apoyo psicológico. Otros cinco residentes fueron recogidos por sus familiares.

Entre los afectados, dos trabajadoras tuvieron que ser evacuadas al Hospital General de Ciudad Real por intoxicación leve por humo, al igual que un tercer residente que fue trasladado por su familia.

⚠️ Una persona ha fallecido y otras 96 han sido desalojadas tras declararse un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava #CiudadReal. Dos trabajadoras trasladadas al hospital por inhalación de humo. #112clmhttps://t.co/aWqLp3URlB — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) October 25, 2025

El dispositivo movilizado ha sido amplio: además de los bomberos, han intervenido una UVI móvil, siete ambulancias y equipos de Cruz Roja, coordinados por el 112.