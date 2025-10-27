Soga al cuello y envuelta en llamas, el infierno que vivió una mujer durante una 'escape room' en Granada

El juicio contra los tres acusados por el trágico accidente ocurrido en una 'escape room' de Cájar (Granada), que operaba sin licencia ni autorización municipal, donde una participante sufrió gravísimas quemaduras tras ser rociada con gasolina y prenderse fuego durante el juego, no se celebrará hasta el 18 de marzo de 2026. La vista, prevista para este miércoles, ha quedado pospuesta debido a la enfermedad de uno de los abogados, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales.

El retraso se produce después de que en la vista previa las partes no lograran alcanzar un acuerdo, lo que obliga a continuar el proceso en sede penal.

Una noche de ocio que acabó en la UCI

Los hechos se produjeron alrededor de las 22:40 horas del 27 de junio de 2022 en la vivienda conocida como Villa Amparo. La víctima, de 42 años, acudió junto a un grupo de amigos a participar en lo que se presentaba como una 'escape room' hardcore. Se les advirtió de que vistieran ropa vieja porque podían ensuciarse, pero no se les informó de ningún riesgo.

Tras resolver las primeras pruebas en la cocina y el baño, el grupo llegó a un salón con una mesa de póker y un piano, donde aparecieron dos actores —hoy procesados—. En la recreación, introdujeron a un participante en un ataúd cerrado con candado y obligaron a la mujer a subir a una silla, atada de manos y con una soga al cuello.

En ese momento, uno de los acusados vertió sobre ella un líquido inflamable. Pese a que la víctima advirtió varias veces que "olía muchísimo a gasolina", nadie detuvo la acción. Poco después, otro de los procesados encendió un mechero: la mujer logró apagar la llama en dos intentos, pero a la tercera el fuego prendió.

Rodeada de humo y envuelta en llamas, trató de quitarse la camiseta mientras uno de sus compañeros, atrapado en el ataúd, le gritaba "rueda, rueda". Finalmente, uno de los acusados utilizó un extintor y la sacó al exterior, donde recibió agua y auxilio de sus amigos. Fue trasladada a la UCI de la unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permaneció ingresada con graves lesiones.

Según el relato de la acusación, otros participantes también fueron rociados con el mismo líquido en otra sala, con la aparente intención de prenderles fuego igualmente.

Responsabilidades y acusaciones

Tras el accidente, la empresa responsable anunció la suspensión temporal de la actividad. La Fiscalía mantiene su petición de dos años de prisión para los tres acusados por un delito de lesiones por imprudencia grave, además de una indemnización cercana a los dos millones de euros para la víctima por las secuelas físicas y psicológicas.

La acusación particular eleva la petición a tres años de cárcel y fija la compensación en 1,9 millones de euros, de los que deben descontarse los 300.000 euros ya abonados por la aseguradora.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, es especialmente duro con los responsables. Subraya que no comprobaron la composición del líquido inflamable, que el gerente permitió la actividad aun sabiendo que carecía de permisos, y que el recinto se encontraba en condiciones de absoluta inseguridad: sin salidas de emergencia señalizadas, con puertas y ventanas bloqueadas y con extintores diseñados para incendios eléctricos, no para combustibles.