Una niña de cinco años arroja desde un cuarto piso a su hermana recién nacida

En la localidad de Vasilyevo, en el distrito de Zelenodolsk (Tartaristán, Rusia), una bebé de 21 días ha fallecido tras caer desde una ventana de un cuarto piso. Según la investigación preliminar, la recién nacida fue arrojada por su hermana de cinco años mientras ambas se encontraban solas en el domicilio familiar.

El incidente ocurrió cuando el padre estaba en su puesto de trabajo y la madre había salido de casa para realizar una visita o un recado, dejando a las dos menores sin supervisión. Fue entonces cuando, de acuerdo con los primeros informes, la niña mayor cogió al bebé y lo lanzó al vacío desde una altura de aproximadamente 12 metros.

Hipótesis de celos

Varios vecinos que se encontraban en la calle escucharon los gritos de la menor desde la ventana y, segundos después, vieron el cuerpo del bebé en el suelo. Los servicios médicos acudieron al lugar y los sanitarios certificaron el fallecimiento.

El Comité de Investigación de Rusia informó de la apertura de una causa penal y confirmó que la madre ha sido detenida bajo la acusación de negligencia. De ser declarada culpable, podría enfrentarse a una pena de prisión. Las autoridades han subrayado que la investigación se centra tanto en las acciones de los progenitores como en las circunstancias que rodearon la actuación de la niña de cinco años.

Entre las posibles motivaciones de la menor, los investigadores apuntan a un conflicto de celos hacia su hermana recién nacida. Algunos medios regionales citan un informe según el cual "la niña estaba molesta porque había otro bebé en el piso y, por celos, arrojó a la pequeña por la ventana". No obstante, el Comité de Investigación no ha cerrado ninguna línea de indagación y continúa recopilando pruebas y testimonios que permitan aclarar lo sucedido.

Advertencia de las autoridades

El jefe del distrito de Zelenodolsk, Mijaíl Afanasyev, expresó públicamente su posición ante el caso y remarcó la necesidad de reforzar la vigilancia de los menores en el entorno doméstico. "Expreso mis condolencias a la familia de la fallecida y pido a todos los padres que estén atentos y nunca dejen solos a sus hijos", declaró en un comunicado oficial difundido tras conocerse el suceso.

La investigación permanece abierta con el objetivo de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse, tanto en relación con la madre ya detenida como en torno a las circunstancias que rodearon la muerte de la recién nacida.