Prisión para un hombre por retener y agredir sexualmente en Benalmádena a una joven a la que conoció en Tinder

La víctima tuvo que acudir en varias ocasiones a un centro sanitario debido a las diversas heridas y desgarros que el agresor le había provocado, algunas de las cuales derivaron incluso en infecciones. Los hechos ocurrieron los días 11 y 12 de octubre en el domicilio del detenido. En declaración ante el juez, tanto el detenido como la denunciante admitieron haberse conocido a través de la aplicación de citas Tinder.

Sin embargo, mientras el agresor insistió en que las relaciones habían sido consentidas, la víctima aseguró que fueron violentas y bajo amenazas. Además de un presunto delito de agresión sexual con penetración continuada, así como delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas, también se investiga al detenido por delitos de tenencia de armas y blanqueo de capitales.

El juzgado acordó el ingreso en prisión el pasado día 24 de octubre y en el auto se subraya que fueron un total de cinco agresiones sexuales las sufridas por la víctima, de 27 años, quien tuvo que acudir hasta en cuatro ocasiones al hospital para ser asistida de las numerosas heridas y desgarros, algunos de los cuales derivaron en infecciones.