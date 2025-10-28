Reabren el caso por la desaparición de una mujer y su bebé en León en 1987

El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha reabierto el caso por la desaparición de una mujer y su bebé de trece meses en la provincia de León en el año 1987. El juzgado lo ha reabierto a petición de la Policía Nacional para autorizar la búsqueda en una balsa de una antigua mina de fluorita situada en Berbés (Asturias), donde ha localizado dos vehículos, lo que podría confirmar la versión de un vecino que en su día aseguró que el marido de la mujer los había arrojado desde un barranco tras la desaparición.

La mujer, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato. Desde entonces, los investigadores trataron de localizar sin éxito los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2017, y en la de Berbés, en 2018, poco antes de que el caso quedara archivado provisionalmente.

El juzgado ordena seguir con los medios que sean necesarios

En un auto fechado este mismo martes, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha ordenado que "se dispongan los medios necesarios para continuar con los trabajos" en la balsa de Berbés (Asturias), "recabando la colaboración de cuantas entidades y organismos se estimen precisos". Fue este mismo juzgado el que autorizó iniciar nuevas actuaciones el pasado mes de abril, al considerar "lógico sospechar que en el interior de alguno de los vehículos hallados enterrados en el fondo de la balsa" pudieran encontrarse pruebas acerca de lo ocurrido.

El juzgado ha acordado ahora que se recabe la colaboración "de cuantas entidades y organismos se estimen precisos" para que se dispongan los medios necesarios para continuar con los trabajos en la balsa, "en aras a realizar la búsqueda de personas desaparecidas o cualesquiera otros que pudieran corresponder con las personas desaparecidas".