Una joven muere en un piso de estudiantes horas después de acudir a urgencias en Granada

Una universitaria de unos veinte años ha perdido la vida este lunes en un piso de estudiantes de Granada capital tras sufrir un repentino agravamiento de una enfermedad que padecía con anterioridad. Europa Press ha informado, citando fuentes cercanas al caso, de que han sido sus compañeras de vivienda quienes han dado la voz de alarma al comprobar el empeoramiento de la joven.

La mañana había comenzado con una visita a Urgencias. Según han relatado sus compañeras de piso a GranadaDigital, una de ellas decidió acompañarla a primera hora hasta un centro sanitario, ya que desde la noche anterior sufría vómitos y dolor de garganta a causa de placas. Tras ser atendida en un centro de salud, ambas regresaron al domicilio de la calle Santa Clotilde, donde residían junto a una tercera estudiante. Fue entonces cuando la situación se agravó de forma repentina hasta el fatal desenlace.

El aviso ha llegado al 112 Andalucía a primera hora de la mañana. Según las declaraciones recogidas por GranadaDigital, en un primer momento su petición de una ambulancia no fue atendida. Sus compañeras han lamentado que en su llamada solo escucharan una "música de espera" antes de recibir la instrucción de trasladar a la afectada en taxi a un hospital. Ante la desesperación, una de ellas bajó a la calle en busca de ayuda, logrando que trabajadores de un taller cercano dieran aviso a la Policía Nacional. Los agentes, al llegar al piso, constataron la gravedad del estado de la joven y solicitaron con urgencia una ambulancia.

Maniobras de reanimación

Poco después, efectivos del 061 accedieron a la vivienda y trataron de reanimarla sin éxito. También los agentes de la Policía Nacional habían practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada del personal sanitario. Finalmente, en torno a las 13:15 horas, se certificó la muerte de la estudiante.

Fuentes del Hospital Universitario Clínico San Cecilio han precisado que la joven no había sido atendida en sus instalaciones, como en un principio se había señalado, sino en un centro de salud. Será la autopsia la que determine con exactitud la causa del fallecimiento, tras la apertura del correspondiente protocolo judicial.