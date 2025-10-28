Muere una estudiante de Granada tras sufrir un empeoramiento repentino al volver de urgencias

Una joven de 20 años ha muerto este lunes en un piso de estudiantes de la calle Santa Clotilde de Granada. La universitaria residía en la vivienda junto a dos compañeras, que alertaron a los servicios de emergencia tras un repentino empeoramiento de su estado de salud, según ha informado Europa Press.

Horas antes, la estudiante había acudido a un centro de salud acompañada por una de sus compañeras debido a que presentaba molestias de garganta y vómitos, según recoge Granada Digital. Tras ser atendida, ambas regresaron al domicilio. Más tarde, la joven sufrió una crisis en la vivienda que obligó a solicitar asistencia.

Aviso al 112

En un primer momento su petición de una ambulancia no fue atendida. Al menos eso es lo que sus compañeras de piso han relatado al mencionado diario. Según su versión, cuando llamaron solo escucharon la "música de espera" antes de que les dieran la instrucción de trasladar a la afectada en taxi a un hospital.

Ante la desesperación, una de ellas bajó a la calle en busca de ayuda, logrando que trabajadores de un taller cercano dieran aviso a la Policía Nacional. Los agentes desplazados hasta el lugar comprobaron la gravedad del estado de la joven y solicitaron —por segunda vez y con carácter urgente— una ambulancia.

No pudieron reanimarla

Entretanto, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente intervinieron efectivos del 061, que intentaron reanimarla, también sin éxito. El fallecimiento se certificó alrededor de las 13:15 horas. Será la autopsia la que determine con precisión la causa de la muerte, dentro del protocolo judicial previsto en este tipo de casos.