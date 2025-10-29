La tragedia de los Daviet, una familia tocada por la desgracia desde el asesinato de la pequeña Lola

"Conseguimos lo que queríamos, recuperamos la memoria de mi hermana", afirmó Thibaut Daviet tras conocer la sentencia por la que se condenaba a la argelina Dahbia Benkired —de 27 años— a cadena perpetua irreductible (sin posibilidad de reducción de pena) por la violación, tortura y asesinato de su hermana Lola —de 12 años— el 14 de octubre de 2022.

Es lo único que le queda a la familia de la pequeña, que fue tocada por la desgracia el día en que la niña se topó con una mujer "llena de odio" en el portal de su casa. Lola volvía del colegio y la desconocida le pidió ayuda para transportar sus maletas hasta el apartamento de su hermana Friha, que era vecina de los Daviet. Una vez en la vivienda, le pidió que se duchara y la agredió sexualmente.

Según revelaron los exámenes forenses, la violó vaginal y analmente. Su cuerpo presentaba traumatismos hemorrágicos por todo el cuerpo, especialmente en las partes íntimas, además de 38 cuchilladas y un gran corte en el cuello. El cadáver, desnudo y cubierto por cinta aislante, fue hallado horas después en el interior de un baúl abandonado en los alrededores del domicilio.

Después del terrible suceso, la familia de Lola lo perdió todo. Según explicó su madre —Delphine Daviet— durante el juicio, el día en que le arrebataron a su hija, también destrozaron su hogar. Tanto ella como su marido se quedaron sin trabajo y él cayó en un estado de profunda tristeza del que no pudo recuperarse. Volvieron "sus demonios", afirmó la mujer.

El padre no lo soportó

Johan, que era alcohólico y llevaba varios años sin beber alcohol, recayó la misma noche en la que se encontró el cadáver de su hija. Su familia asegura que bebía durante todo el día. Se separó, se quedó sin trabajo y no levantaba cabeza. Se quitó la vida —a los 49 años de edad— el 23 de febrero de 2024, solo un año y medio después de que Dahbia matara a su pequeña Lola, dejando una emotiva carta de despedida.

La colgó en la puerta del apartamento de Friha Benkired, el lugar donde Dahbia violó, torturó y asfixió a su hija. "Todavía no entiendo por qué hubo tanta crueldad y barbarie hacia ti, que fuiste tan amable", decía la misiva. "Tengo muchas ganas de volver a verte", seguía la nota escrita por Johan. "Tu padre, que te quiere para siempre", firmó. "Murió de pena", aseveró quien fuera su mujer —Delphine— durante el juicio.

La caída de Johan

Tras la muerte de Lola, el padre de la pequeña regresó a vivir con su madre en un intento de escapar del sufrimiento en el que se había sumido. Así lo explicó en una entrevista que concedió un año después del crimen a Sept à Huit de la TF1+, en la que afirma que se siente responsable de la ruptura de su matrimonio por volver a "caer en el dolor".

La asesina de Lola "no solo le quitó la vida a mi hija, sino a toda una familia". "Mi esposa y yo estamos en proceso de divorcio" y "lo estoy pasando muy mal porque amo a mi esposa", relató a la persona que le entrevistó. Es entonces cuando, con los ojos llorosos y la voz temblorosa, admitió: "volví a beber".

Huelga decir que además ambos —la que fuera su mujer y él— se quedaron sin trabajo el mismo día en el que mataron a Lola. El matrimonio llevaba la conserjería del edificio en el que vivían tanto su familia como la hermana de Dahbia y que se convertiría en la escena del crimen de su hija de 12 años.

El día de los hechos

Lola salió del colegio y se dirigió a su casa, pero nunca llegó. A las cuatro de la tarde, su familia empezó a preocuparse. "Era extraño", señaló Johan, "ni siquiera se había llevado el celular". Así que empezaron a buscarla. Primera parada: el colegio. "El director me aseguró que efectivamente se había ido del colegio a las tres de la tarde", explicó.

"Mi esposa fue a la comisaría y yo recorrí todo el barrio en mi moto, pero no pude encontrarla", continuó. La grabación de las cámaras de seguridad del edificio revelaron que la niña entró en el portal después de que lo hiciera Dahbia. Pero en ese momento no tenían nada contra ella.

Su hermano mayor, de 18 años, la buscó "por todas partes, se mete en sótanos, va a todos los aparcamientos". Así hasta que a las once de la noche les dicen que "una persona sin hogar ha encontrado el cuerpo de nuestra hija en un baúl". Él se desmaya. Más tarde intenta verla y se lo niegan. "En ese momento", señala, "no lo entiendes".