Les daba batidos con droga y las disfrazaba de enfermeras: así actuaba el acusado de violar a las nietas de su pareja

El juicio contra Antonio A. V., acusado de violar presuntamente a las tres nietas de su pareja en Serranillos del Valle (Madrid), ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía mantiene su solicitud de 70 años de prisión, mientras que la acusación particular ha elevado la petición a casi 100 años al incluir una agravante de alevosía.

Durante la sesión, la Sala escuchó un mensaje de voz que el acusado envió a su pareja, abuela de las menores, en el que reconocía tocamientos y una fuerte atracción hacia una de las niñas: "La acaricié. Me atraía y la toqué el pecho. Estaba obsesionado con ella. Es una droga la mierda ésta. No pensaba en hacerla daño. La obsesión es en tocarla sus partes íntimas. A mí también me duele. Lo estoy pasando mal. No podía evitarlo tampoco".

Ante la fiscal, Antonio A. V. reconoció que la voz del audio era suya, pero negó los abusos y sostuvo que "nunca" tocó a las menores. Alegó que, cuando grabó el mensaje, "no se encontraba bien" y añadió que las consideraba "sus nietas".

La representante del Ministerio Público acusa al procesado de tres delitos de abuso sexual, además de coacciones, exhibicionismo y abuso sexual a menores de 16 años. Por su parte, el abogado de la acusación particular, Alberto Martín, amplió su petición de 72 a casi 100 años de cárcel al introducir la agravante de alevosía, sumada a las de parentesco, abuso de confianza y abuso de superioridad.

Martín anunció que solicitará el ingreso inmediato en prisión del principal acusado una vez se dicte sentencia, al considerar que existe un elevado riesgo de fuga y dada la gravedad de los hechos.

Testimonios de las menores

Durante el juicio se reprodujeron los vídeos de la prueba preconstituida realizada en los juzgados, en los que las tres niñas relatan abusos continuados entre finales de 2020 y agosto de 2022, cuando tenían 6, 8 y 10 años.

Las menores declararon que los hechos ocurrían casi a diario y que el acusado les daba zumos rosados con un sabor "muy malo". También contaron que, en ocasiones, eran disfrazadas de conejo o enfermeras, y que recibían pastillas blancas que les hacían olvidar lo sucedido.

Los escenarios de los presuntos abusos

Según el escrito de acusación, los abusos se habrían cometido en la piscina y la vivienda del acusado, así como en un parque cercano y, en algunos casos, en una casa abandonada del municipio. La Fiscalía describe tocamientos, besos, penetraciones digitales y exhibición de actos sexuales delante de las menores.

El fiscal sostiene que el acusado suministraba bebidas con drogas tóxicas para anular la voluntad de las niñas y evitar que recordaran lo ocurrido, además de amenazarlas con hacer daño a sus hermanas si contaban los hechos.

El perfil psicológico

Durante la instrucción se detectaron restos de cocaína en el cabello de las menores. En la vista, dos psicólogas de parte presentaron un informe según el cual Antonio A. V. presenta un trastorno cognitivo no determinado, con una deficiencia estructural de la personalidad.

El segundo procesado, Fernando O. V., negó haber participado en los hechos y rechazó ser amigo del principal acusado. Aseguró que nunca acompañó a Antonio A. V. con las niñas ni les dio batidos, y que "jamás" entró en la casa abandonada mencionada por la Fiscalía.

También declaró una prima de las víctimas, de 15 años, que relató haber visto a una de las menores en la piscina con el acusado, en una situación que le causó miedo. "Un día vi a mi prima en la piscina sentada al lado de él con las piernas abiertas y le estaba enseñando algo con el móvil. A partir de ese día, dejé de ir con Antonio porque le tenía miedo", ha relatado.

El principal acusado estuvo dos años en prisión provisional durante la instrucción, pero fue puesto en libertad bajo fianza al no solicitarse la prórroga de la medida. La acusación particular insiste ahora en que debe volver a prisión si se dicta una sentencia condenatoria.