Detenidos dos empresarios en Huelva por vender contratos a inmigrantes marroquíes por 5.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Huelva a dos personas, una de ellas un empresario del sector agrícola, por vender contratos de trabajo a migrantes para que estos pudieran regularizar su situación en España. Se les investiga, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, por delitos de estafa, coacciones, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.

Las víctimas, de nacionalidad marroquí en su gran mayoría, trabajaban para los empresarios y una vez alcanzaban el tiempo necesario para regularizar sus situaciones administrativas, presentaban las solicitudes con contratos por los que abonaban a los empresarios 5.000 euros.

Según informa la Comisaría Provincial en nota de prensa, el pasado 25 de mayo agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos empresarios del sector agrícola de los frutos rojos de la localidad de Palos de la Frontera (Huelva) a los que se les imputan los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y coacciones.

Investigación

La investigación se inició a raíz de una denuncia de un particular, que de forma desinteresada presentó documentación precisa sobre lo que estaba sucediendo, información que le habían dado las propias víctimas, las cuales no denunciaban por sí mismas por miedo a las coacciones y amenazas de los detenidos, así como por el estado irregular de sus situaciones administrativas.

Los empresarios, hermanos y administradores de dos mercantiles, supuestamente empleaban y acogían en sus fincas a ciudadanos extranjeros irregulares durante varios años sin tan siquiera darles de alta ni abonar sus seguros sociales.