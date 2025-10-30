España, refugio de pederastas: detienen a 35 buscados en otros países en lo que va de año

La Policía Nacional ha detenido en las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Aranjuez a dos hombres reclamados por las autoridades de Perú y Costa Rica, respectivamente, tras haber sido condenados por delitos de agresión sexual a menores. Ambos arrestos forman parte de la Operación Peluche, un dispositivo puesto en marcha hace un año por la Sección de Localización de Fugitivos, que ha permitido –hasta la fecha– la detención de 35 prófugos implicados en delitos graves de abusos sexuales a menores.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, la Operación Peluche nació en septiembre de 2024 con el objetivo de identificar, localizar y detener a personas buscadas internacionalmente por delitos de pederastia o agresión sexual infantil.

Uno de los fugitivos, reclamado por Perú, grababa sus agresiones

En el primer caso, las autoridades peruanas solicitaron a la Interpol su búsqueda y captura tras determinar que el hombre había contactado con una menor a través de redes sociales. El agresor aprovechaba que la víctima se encontraba sola, accedía a su domicilio desde la vivienda colindante y, tras ganarse su confianza con regalos y películas, comenzaba a abusar de ella.

Con el tiempo, las agresiones se repitieron y el fugitivo incluso llegó a grabarlas con su teléfono móvil. Las imágenes fueron descubiertas por su pareja, que reconoció a la menor y denunció los hechos. El pasado 10 de octubre, los agentes españoles localizaron y detuvieron al prófugo en Fuenlabrada tras recibir la orden internacional de detención.

El segundo detenido, reclamado por Costa Rica, era familiar de la víctima

El segundo arresto se produjo justo cuatro días después, el 14 de octubre, en Aranjuez. En este caso, el fugitivo estaba reclamado por Costa Rica por haber agredido sexualmente a una menor en la ciudad de Colón.

🚩Detenidos en #Madrid 2 #fugitivos internacionales buscados por agredir sexualmente a menores 🔹Uno de los hechos ocurrió en #Perú, donde una de las víctimas era hermana de la pareja del fugitivo 🔹El otro caso sucedió en #CostaRica, cuando el presunto autor invitó a varias… pic.twitter.com/bxE70153d4 — Policía Nacional (@policia) October 30, 2025

Según la investigación, el hombre –familiar directo de la víctima– invitó a la joven a varias bebidas alcohólicas en un bar y, aprovechando su estado de embriaguez, la llevó a un motel en el distrito San Antonio de Belén, donde la forzó sexualmente. Tras los hechos, la víctima quedó en estado de 'shock'. La solicitud de búsqueda, emitida por la Interpol, permitió que la Policía Nacional desplegara un dispositivo de localización que terminó con el arresto del agresor.

Con estas dos detenciones, la operación Peluche cierra su primer año de actividad con 35 fugitivos localizados y arrestados por delitos sexuales graves cometidos contra menores en distintos países. Este operativo, según la Policía Nacional, constituye una de las prioridades de la Sección de Localización de Fugitivos, que trabaja en coordinación con Interpol y fuerzas policiales extranjeras para impedir que los condenados o investigados por estos delitos encuentren refugio en España.

Un fugitivo alemán, hallado en una comuna en Granada

Además de estos dos arrestos, los agentes han informado de otra operación independiente en la que fue detenido en la provincia de Granada un ciudadano alemán reclamado por agresión sexual y lesiones graves.

El hombre había sido condenado en Alemania a seis años de prisión por agredir y estrangular a una mujer en la localidad de Varel en julio de 2022. Tras fugarse, los investigadores alemanes comunicaron su posible presencia en España, y las pesquisas lo situaron en una comuna hippie aislada, en una zona muy complicada de acceder a pie. El fugitivo fue arrestado el pasado martes cuando salía del recinto, donde se ocultaba junto a otras personas que vivían en condiciones completamente insalubres.