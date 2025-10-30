Violación grupal a una joven en Pamplona: cuatro magrebíes de un asentamiento ilegal detenidos

La investigación de la agresión sexual a una joven universitaria registrada el pasado viernes —alrededor de las diez de la noche— durante la celebración de una fiesta universitaria en Pamplona, ha revelado la implicación de varias personas en los hechos. La Policía Municipal ha detenido este martes a cuatro hombres, que pasarán a disposición judicial en las próximas horas. "Estamos a la espera de que lo solicite el juez", han señalado fuentes próximas al caso a Libertad Digital. "En cuanto su señoría dé la orden, los trasladamos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Pamplona", han añadido.

"La investigación está prácticamente", nos explican. Aunque aún no han recibido los resultados de las pruebas de ADN, que podrían ser clave para determinar el nivel de implicación de cada uno de ellos en los hechos. Los agentes encargados del caso pensaron que había un único autor cuando recibieron el aviso de los transeúntes que encontraron a la joven semiinconsciente debajo de un árbol, en una zona apartada del Parque de la Media Luna. Muy cerca de donde se desarrollaba la "Carpa universitaria", evento con el que los estudiantes de la Universidad Pública de Pamplona celebran el inicio del curso.

El relato de la víctima —que estaba aturdida y en estado de shock cuando llegó la policía— ha sido fundamental para el avance de la investigación, que ha llevado al arresto de cuatro varones de origen magrebí —de entre 21 y 33 años, según medios locales— que pertenecen a la comunidad que vive en un asentamiento ilegal de tiendas de campaña que se instaló hace unas semanas en ese parque. Fuentes de Policía Municipal, que se muestran reticentes a ofrecer dato alguno sobre los detenidos, nos confirman este extremo.

El asentamiento, la clave

Según nos explican, se han realizado las pesquisas pertinentes en el asentamiento —oculto entre árboles y arbustos, próximo al río Arga— pero ya se ha levantado el cordón policial. Medios como Navarra.com informan de que la policía habría encontrado en el campamento algunas de las pertenencias que le faltaban a la víctima tras la violación. De hecho, apuntan a que la joven habría sido capturada cuando volvía de la fiesta y arrastrada hasta la zona de tiendas, donde se habría producido la agresión sexual.

Problemas de inseguridad e insalubridad

El Sindicato Independiente de Policías de Navarra denuncia que asentamientos ilegales como este están generando problemas de seguridad e insalubridad para los ciudadanos. El del Camino del Seminario, en el que presuntamente se habría registrado la violación en manada de la joven universitaria el pasado viernes, no es el único que se ha instalado en la capital navarra. Como hacen los vecinos, SIPNA pide al Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu, que tome cartas en el asunto y desmantele estos campamentos.

Tenían orden de expulsión

Tres de los cuatro magrebíes detenidos el pasado martes —tras las pesquisas que llevaron a su identificación y arresto— por la violación grupal de la estudiante en la capital navarra en la noche del pasado 24 de octubre, se encontraban en situación irregular en España y tenían abiertos los correspondientes expedientes de expulsión a sus respectivos países de origen, según revela el diario El Mundo.