El doble rasero de la izquierda con las 'manadas': pide prudencia si los agresores son magrebíes

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón —de EH Bildu—, ha pedido prudencia y discreción en relación al tratamiento del caso de la violación grupal a una joven registrada el pasado viernes durante la celebración de una fiesta universitaria en la capital navarra. Agresión sexual por la que cuatro argelinos —de entre 25 y 33 años— han sido detenidos y enviados a prisión ante la contundencia de las pruebas recabadas contra ellos y también el posible riesgo de fuga.

Llamamiento que ha llamado la atención porque Asirón ha comparecido ante los medios cuando ya se conocían los motivos por los que la juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Pamplona había decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los acusados, que fueron arrestados el martes —tras varios días de pesquisas policiales, que derivaron en su identificación— y dejaron a la joven —recoge el auto— "tirada en un camino, encima de unas hojas, desvalida, desubicada y semiinconsciente" después de agredirla.

Hay que "ser sumamente prudentes y discretos" y esperar a que "las investigaciones que se están llevando a cabo vayan dando luz" para sacar conclusiones, ha dicho. El objetivo: "que no entremos en pábulos ni en ideas que no estén debidamente justificadas". Sin embargo, no fue tan moderado en sus palabras cuando una joven madrileña fue violada por 'La Manada' en los Sanfermines de 2016. Entonces, la condena fue inmediata. Tachó los hechos de "absolutamente intolerables" y abogó por la movilización.

¿A qué se debe el cambio de postura?

Asirón fue muy contundente a la hora de expresar su rechazo a los agresores —de nacionalidad española—, reconociendo incluso tener "mucho cabreo y rabia", cuando salió a la luz la violación grupal que los miembros de 'La Manada' durante la fiesta grande de los pamplonicas en el año 2016. Dureza que mostró también cuando se conoció la sentencia de 2018, que condenaba a los acusados por abuso sexual y no por violación.

Tanto es así que el Ayuntamiento decidió personarse en la causa. Ahora, la respuesta ha sido muy distinta. De momento, no se ha pronunciado al respecto. Por otra parte, el alcalde adoptó un discreto segundo plano este jueves durante la concentración conjunta —con el Gobierno navarro— por la agresión sexual a la joven universitaria. Y la declaración institucional versó sobre el apoyo y la protección a "la víctima, su intimidad y sus intereses".

Además, en la comparecencia ante los medios a la que hacíamos referencia unas líneas más arriba, Asirón se ha referido a los cuatro argelinos del asentamiento ilegal del Parque de la Media Luna acusados de violación y robo —presuntamente le quitaron el móvil, el bolso, y la cartera a la joven— como si ellos también fueran víctimas, por "la situación actual que hay de crisis migratoria".

Permitió el asentamiento ilegal

Al ser preguntado por la situación irregular de los investigados y el campamento de tiendas de campaña en el que vivían desde hace semanas —sin que el Ayuntamiento hiciera nada al respecto—, Asirón se ha justificado asegurando que "no estamos ante simples situaciones de sinhogarismo sino que esto es todo un movimiento migratorio probablemente sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial".

Cabe recordar que vecinos y sindicatos policiales habían pedido al consistorio que tomara cartas en el asunto del campamento que los magrebíes habían montado junto al río Arga, causando problemas de inseguridad e insalubridad. Pero no ha hecho nada hasta ahora, que se ha registrado la violación grupal. Una vez que la Policía Municipal ha acabado la investigación y ha levantado el cordón policial, se ha desmantelado este asentamiento. Aunque quedan otros.