Prisión sin fianza para los cuatro argelinos acusados de la violación grupal a una joven en Pamplona

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro magrebíes —de entre 25 y 33 años— detenidos este martes por la violación grupal a una joven que salía de una fiesta universitaria, a la que dejaron abandonada semiinconsciente junto a un árbol en las inmediaciones del recinto en el que se celebraba el evento.

Según detalla la resolución, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada ha tomado esta decisión al considerar que existe riesgo tanto de ocultación de pruebas como de fuga. Cabe recordar que los investigados, de nacionalidad argelina, se encuentran en situación irregular en España y carecen de domicilio, por lo que esta medida es necesaria para asegurar su presencia en el procedimiento.

Tal y como confirmaron fuentes cercanas al caso a Libertad Digital, los detenidos pertenecen a la comunidad que vive en un asentamiento ilegal de tiendas de campaña que se instaló hace unas semanas en el Parque de la Media Luna. Precisamente algunas de las pertenencias que le faltaban a la joven tras la agresión fueron encontradas en el campamento, oculto entre árboles y arbustos. Entre ellas, la ropa íntima de la víctima.

La juez les imputa un delito de agresión sexual (violación) y otro de robo. Los arrestados presuntamente le quitaron el bolso, la cartera y el móvil antes de —recoge el auto— dejar a la joven "tirada en un camino, encima de unas hojas, desvalida, desubicada y semiinconsciente". Afortunadamente, fue encontrada por unos transeúntes que dieron aviso a las autoridades y permitió la rápida actuación tanto de la policía como de los sanitarios.

La víctima fue reconocida por un médico forense, quien determinó en su informe que la joven presentaba diversas lesiones y había sido objeto de "una relación sexual no consentida". La magistrada destaca además las condiciones físicas en la que los investigados —que han incurrido en contradicciones en sus declaraciones, señala— dejaron a la mujer, ya que pudieron "haber aumentado el riesgo" contra su salud de no haber sido asistida.

El asentamiento, desmantelado

El asentamiento ilegal que los detenidos levantaron en el parque —en un punto muy próximo al río Arga— ha sido desmantelado por contravenir las ordenanzas municipales, después de que la Policía Municipal —encargada del caso— finalizara sus pesquisas en la zona y levantara el cordón policial. Algo que vecinos y sindicatos pedían desde hace tiempo.

Tiendas de campaña y asentamientos de magrebíes en varias zonas y bajo puentes de la ciudad. Informes policiales que denuncian la situación, sobre todo higiénica, de esos lugares. Pasan meses y siguen igual. En el caso de la carpa, ha sido el escenario ideal para una violación — SIPNA (@Sipna_Navarra) October 29, 2025

En concreto, el Sindicato Independiente de Policías de Navarra venía denunciando que asentamientos ilegales como este estaban generando problemas de seguridad e insalubridad para los ciudadanos. El del Camino del Seminario, en el que presuntamente se habría registrado la violación en manada de la joven universitaria el pasado viernes, es solo uno de los muchos que se ha instalado en la capital navarra sin que el Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu, tome cartas en el asunto.