Julia Wandelt insinúa que Gerry McCann está implicado en la desaparición de su hija Madeleine

Da igual las pruebas que le muestren. Julia Wandelt —de 24 años— sigue pensando que es Madeleine McCann, la niña británica a la que se llevaron del apartamento en el que veraneaba en el Algarve portugués cuando tenía 3 años —en 2007—. "Creo que soy ella", ha afirmado entre lágrimas durante su declaración en el juicio que se sigue contra ella en la ciudad inglesa de Leicester por presuntamente acosar a la familia de la menor desaparecida. Aunque la joven polaca cree que no ha hecho "nada malo".

Según ha argumentado la acusación, Wandelt habría estado molestando a los McCann durante más de dos años, con llamadas y mensajes constantes, hasta el punto de llegar a presentarse en su domicilio. Solo en abril de 2024, Julia habría intentado ponerse en contacto telefónico con los padres de la pequeña Maddie en más de 60 ocasiones. Dejaba mensajes en el contestador rogándoles que le dieran "una oportunidad". La gota habría colmado el vaso cuando se acercó a los hijos del matrimonio.

La polaca, por su parte, sigue insistiendo en que fue secuestrada cuando era niña y tiene algunos recuerdos que le hacen pensar que ella es la niña británica que fue raptada mientras dormía con sus hermanos. "Los recuerdo", ha insistido, "pero estoy agotada, absolutamente agotada de todo esto". Ante la pregunta de la fiscalía acerca de por qué cree que —si así fuera— los McCann no habrían respondido a sus llamadas y mensajes, ha afirmado que "no podía creer, y sigo sin poder, que los padres de un niño desaparecido no quieran seguir una pista".

Insinuaciones sobre Gerry McCann

Sobre los intentos que Julia realizó para contactar con la madre de Madeleine en concreto, la joven ha asegurado que no sabía que eran indeseados. "Pensé que Kate estaba amenazada o que por alguna razón no podía hablar conmigo, quizás no la dejaran", ha afirmado. "¿Quién?", le ha preguntado el ministerio público. "No lo sé. Alguien que no quería que se supiera la verdad", ha aseverado.

"¿Quién crees que estaba amenazando a Kate McCann, Gerry?", ha insistido el fiscal Duck KC. "No sé", ha respondido, "no quiero decir nada malo de él". Aunque ya había declarado ante el tribunal que no creía que la decisión de no someterse a las pruebas de ADN fuera de Kate. "¿Considera usted la posibilidad de que Gerry tuviera algo que ver con la desaparición de su propia hija?", ha repreguntado el ministerio público.

"Sí", ha afirmado tajantemente. Sin embargo, Julia no ha podido argumentar su respuesta. Como ella misma ha reconocido, es una conclusión que ella ha sacado basándose "principalmente en recuerdos" y también en que le "dio la impresión de que no dejaba que Kate dijera nada". Además —según ella— la madre de Maddie omitió durante el juicio algunos contactos que habían tenido, en los que ella le había contado lo que recordaba.

¿Quién es Julia?

Julia Wandelt salió a la palestra el 14 de febrero de 2023 como "la verdadera" Madeleine McCann. No era la primera joven que afirmaba algo parecido. Ella lo hizo a través de una cuenta de Instagram que empezó a subir de seguidores como la espuma. En apenas unos días alcanzó el millón de followers. Según aseguraba, no le había quedado más remedio que hacerlo así porque había recurrido a los investigadores del caso de la menor británica y también a la policía de su país, pero nadie le había prestado atención. Ella reclamaba que le practicaran las pruebas de ADN, para tener la certeza.

La polaca decía estar segura. Entre otras cosas, por las similitudes físicas. Ambas son rubias, de ojos claros y tienen un defecto hereditario en el iris derecho. Un coloboma ocular (fractura o falta de tejido), que es poco frecuente y se manifiesta en forma de mancha oscura. También coincidirían algunas pecas y lunares, en la mejilla izquierda y en la pierna. Y habría cierto parecido entre sus dentaduras, barbillas y orejas, como mostró en sus redes comparando multitud de fotografías suyas —que ahora le acusan de haber manipulado— con las de la pequeña Maddie y su familia.

No existe hasta los 5 años

De todos sus datos biográficos, el más inquietante tiene que ver con su historial médico: no hay registros anteriores a los 5 años de edad. Algo que habría descubierto tras visitar el hospital de la ciudad polaca de Wroclaw, donde supuestamente habría nacido. Así lo recogió en su momento el periódico británico Daily Star y la publicación estadounidense Radar Online. Además, según su relato, la mujer que dice ser su madre se habría negado a mostrarle fotos de cuando estaba embarazada de ella o alguna prueba médica de sus primeros años de vida.