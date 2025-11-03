Arrestado un marroquí tras violar a una chica en su piso de Leganés

Veintidós años tiene la joven venezolana que fue violada por sumisión química el pasado sábado en un piso de la calle San Andrés de Leganés. El presunto criminal es un hombre marroquí de 29 años que cuenta con innumerables antecedentes policiales. Según la versión de la víctima, el arrestado consiguió llevarla a su domicilio tras suministrarle drogas, anulando su voluntad y ejecutando posteriormente la agresión.

Según ha adelantado el diario El Mundo, fueron los vecinos de la zona los que alertaron a la policía después de encontrar a la mujer deambulando —desnuda, desorientada y en estado de shock— por la calle. Las autoridades se personaron en la vivienda que indicó la chica y allí detuvieron al presunto agresor. En la casa hallaron sustancias estupefacientes, además de algunos efectos personales de la joven, reforzando el relato de la víctima.

La joven fue trasladada al Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde fue examinada para detectar la posible presencia de drogas en su organismo. El arrestado, al se le imputan los delitos de agresión sexual y lesiones, ya ha sido puesto a disposición judicial.

La agredió en un narcopiso

El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales y penales. Además, la vivienda en la que perpetró la agresión era conocida por funcionar como un narcopiso. Cabe destacar que el propio arrestado había sido apuñalado en septiembre en el mismo inmueble debido a un ajuste de cuentas. Estas circunstancias han generado preocupación entre los vecinos, que denuncian conflictos de este tipo de forma habitual en la zona.

La Brigada Local de Policía Judicial de Leganés mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos y confirmar la posible implicación de sustancias químicas en la agresión. Mientras tanto, las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona y han realizado un llamamiento a que cualquier persona que pueda aportar información adicional sobre el suceso se ponga en contacto.