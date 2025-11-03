La insólita versión del novio de la joven herida de bala en Leganés tras ser detenido

La Policía Nacional ha detenido en Leganés (Madrid) a un joven de 20 años acusado de haber herido de un disparo a su pareja, una joven de 21, en un suceso ocurrido en la madrugada del sábado. El incidente, que se investiga todavía, tuvo lugar en una zona de ocio cercana a La Cubierta, donde se celebraba una fiesta de Halloween.

Según informaron fuentes policiales a la agencia EFE, los hechos ocurrieron hacia las 6:55 de la mañana en la avenida de la Lengua Española. La víctima fue hallada tendida en el suelo, con una herida de bala en el rostro, y fue trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Un arma encontrada en la calle

El detenido ha asegurado a los agentes que el disparo fue accidental. De acuerdo con su testimonio, ambos regresaban a su domicilio cuando encontraron una caja en la calzada que contenía un arma de fuego. La pareja decidió llevársela a casa y, mientras la examinaban, el arma se habría disparado de manera fortuita, impactando en el pómulo de la joven.

Tras el suceso, el joven relató que bajaron nuevamente a la calle y ocultaron el arma entre unos arbustos, antes de llamar a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios y los agentes llegaron al lugar, la joven estaba sola, tendida en el suelo, según confirmaron las mismas fuentes policiales.

Versión bajo sospecha

La Policía ha recuperado el arma y mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido. Se analizan tanto el arma como las declaraciones del arrestado.

Por el momento, el joven permanece detenido por lesiones y tenencia ilícita de armas, a la espera de que la víctima, que continúa hospitalizada, pueda prestar declaración y aclarar lo ocurrido.