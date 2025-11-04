Segunda muerte de un niño atropellado por un autobús en una semana en Barcelona

Una niña de 11 años ha fallecido este lunes por la tarde en el hospital después de haber sido atropellada por un autobús el pasado domingo en Barcelona, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad.

El accidente tuvo lugar a la altura del número 595 de la Gran Vía de las Cortes Catalanas, en el distrito de Eixample cerca de las 17:00 horas. En ese momento un autobús de la línea H12 atropelló a la niña por causas que aún se están investigando.

Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió para atender a la menor en el lugar del accidente y posteriormente fue trasladada al Hospital Sant Joan de Déu en estado grave.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado el pésame a la familia y amigos de la menor fallecida. Esta muerte se suma a las otras nueve víctimas mortales de accidentes de tráfico en la Ciudad Condal en lo que va de año.

Segundo caso en una semana

Se da la circunstancia de que el pasado miércoles, 29 de octubre, una niña de 14 años también fue arrollada por un autobús en Barcelona. En este caso, de una línea interurbana.

El accidente tuvo lugar poco después de las 21:45 a la altura del número 107 de la Gran Vía de Carlos III, cuando un autobús de la compañía Monbus atropelló a la menor y le causó la muerte.