Tres menores investigados por torturar a un joven discapacitado: le afeitaron las cejas y le quemaron con un cigarro

La Fiscalía de Menores de Turín ha abierto una investigación por los presuntos delitos de secuestro de persona y violencia privada tras la brutal agresión sufrida por un menor con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween, en la localidad piamontesa de Moncalieri. Los implicados son dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años, según confirman medios italianos como SkyTG24 y Rai.

Una agresión planificada y cruel

La denuncia, presentada por la madre del joven de 15 años ante los carabineros, describe una auténtica pesadilla: los adolescentes encerraron a la víctima en una habitación, le afeitaron las cejas y parte del cabello, le apagaron un cigarrillo en el tobillo y le obligaron a meterse en el río Dora. El chico, que presenta una discapacidad cognitiva, fue finalmente abandonado en la estación de Porta Nuova, en Turín, donde su madre logró contactar con él después de horas de angustiosa búsqueda.

Según ha informado SkyTG24, los agresores le arrebataron por la fuerza el teléfono móvil, que no le devolvieron hasta el final de la agresión, cuando lo dejaron solo en la estación. En ese momento, la madre consiguió por fin localizarlo.

La Fiscalía mantiene el secreto de sumario

La Fiscalía, dirigida por la fiscal Emma Avezzù, ha ordenado confiscar los teléfonos móviles de los tres sospechosos ante la posibilidad de que hayan grabado los hechos. Por el momento, los adolescentes no han sido interrogados, y la investigación continúa bajo el más estricto hermetismo debido a su edad y a la gravedad del caso. Según fuentes de Rai, los tres jóvenes ya habrían estado implicados en actos vandálicos y daños materiales en el pasado.