Un vecino abre el gas para volar su edificio e intoxica a 14 policías

Una operación policial de máxima tensión en el distrito madrileño de Usera terminó con catorce agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) hospitalizados por intoxicación, después de que un hombre de 40 años se atrincherara en su piso, abriera la llave del gas y amenazara con hacer estallar el edificio.

El incidente se produjo en la noche del domingo 2 de noviembre en el número 7 de la calle Rutilo, después de que varios vecinos alertaran al 112 por el fuerte olor a gas y la presencia de llamas en la vivienda. Hasta el lugar acudieron dotaciones de la Policía Nacional, Bomberos de Madrid y servicios de emergencias.

El atrincherado prende fuego al piso

Según El Mundo, el individuo —identificado como Julio A. S. I., español de 40 años— había abierto la válvula del gas y llegó a gritar "¿queréis esto?", amenazando con "hacer volar por los aires" el edificio. Cuando los Bomberos cortaron el suministro general para evitar una explosión, el hombre empezó a quemar productos químicos y enseres, incluso un colchón, lo que generó una densa humareda tóxica que comenzó a extenderse por las zonas comunes.

Ante el riesgo para el resto de residentes, varias unidades de la UIP tuvieron que derribar la puerta con arietes y mazaspara acceder al interior. Dentro se encontraron un piso en llamas, una gran acumulación de humo y al autor atrincherado con cuchillos de grandes dimensiones. Pese a la fuerte resistencia que ofreció, los agentes lograron reducirlo y detenerlo.

Catorce agentes intoxicados

Durante la intervención, los 14 antidisturbios resultaron intoxicados y tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios, tal y como recoge Telemadrid. La intoxicación se produjo por la inhalación del humo y los gases generados por los materiales incendiados, y, según detalló El Mundo, también por la exposición al espray pimienta y al dióxido de carbono de los extintores utilizados en la vivienda.

El detenido fue trasladado al Hospital 12 de Octubre bajo custodia policial. El arrestado trabajaba en una empresa de alcantarillado y cañerías no era la primera vez que protagonizaba un episodio de este tipo, por lo que se le considera reincidente. Asimismo, apunta que inicialmente se valoró un posible trastorno mental, posibilidad que negó su compañero de piso.

La Policía le imputa delitos de incendio, resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad. Aunque la vivienda quedó prácticamente calcinada, la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó una tragedia mayor.