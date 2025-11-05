Encuentran muerto a un anciano en la cabina de un 'sex shop' de León

Un hombre de 83 años falleció ayer martes en un establecimiento erótico de León mientras visionaba una película en una de las cabinas del local. El suceso se produjo en torno a las 14.10 horas, según han informado a varios medios fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El ya fallecido se encontraba en una cabina del establecimiento situado en la calle Santo Tirso, en pleno centro de la ciudad. Fue el regente del sex shop quien se percató de lo ocurrido al comprobar que el cliente tardaba más de lo habitual en salir y no respondía a los intentos de comunicación. Tras abrir la puerta, comprobó que el hombre estaba desvanecido y avisó inmediatamente a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y servicios sanitarios de emergencia, que solo pudieron confirmar el fallecimiento del anciano. Según las mismas fuentes, se activó el protocolo habitual en este tipo de casos, con la posterior inspección del lugar y recogida de información preliminar.

Por ahora, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecimiento se produjo por causas naturales, a falta de la confirmación definitiva. Para corroborarlo, está previsto que en las próximas horas se practique la autopsia.