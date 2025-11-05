Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por el Hospital Materno Infantil de la capital pacense por la desaparición de una cantidad significativa de fentanilo, un potente opioide de uso hospitalario. La investigación se encuentra aún en su fase inicial.

El pasado 23 de septiembre, el personal del Hospital Materno Infantil de Badajoz detectó la ausencia de una cantidad relevante de este potente opioide. Ante este hecho, el centro hospitalario presentó la correspondiente denuncia, que ha dado lugar a la apertura de diligencias judiciales.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), el juzgado ha autorizado una entrada y registro en el hospital con el objetivo de recabar pruebas que permitan esclarecer las circunstancias de la desaparición. Las mismas fuentes han precisado que se está analizando la documentación recopilada.

Hasta el momento, no se ha identificado a ninguna persona como sospechosa. El TSJEX ha indicado que las diligencias se mantienen bajo secreto para garantizar el avance de la investigación. Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura se ha señalado que, al tratarse de un procedimiento judicial abierto, no pueden facilitar más información.

Qué es el fentanilo y por qué preocupa su control

El fentanilo es un opioide sintético utilizado en el ámbito sanitario para tratar el dolor intenso o crónico. Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que implica que incluso dosis muy pequeñas pueden resultar letales. Su uso requiere una supervisión médica precisa y un sistema de control interno riguroso para evitar desvíos o pérdidas.

Se trata de una sustancia de acción rápida y corta duración, que puede provocar una depresión respiratoria grave en caso de sobredosis. En el contexto hospitalario, se emplea mediante parches, inyecciones o comprimidos bajo prescripción y control médico.

El consumo no médico de fentanilo ha generado una grave crisis de salud pública en Estados Unidos, donde se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que más de 1.500 personas fallecen cada semana por intoxicaciones relacionadas con opioides sintéticos.