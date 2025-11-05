La asesina de la pequeña Lola no apela la condena a cadena perpetua "por motivos personales"

La defensa de la argelina Dahbia Benkired —de 27 años—, condenada el pasado 24 de octubre a cadena perpetua irreductible (sin posibilidad de libertad anticipada o reducción de pena) por la violación, tortura y asesinato de la pequeña Lola Daviet —de 12 años—, ha comunicado a la prensa francesa que su cliente no ha apelado. Lo ha hecho este martes, pasados los diez días de plazo para hacerlo. Por tanto, la decisión judicial es firme y no se repetirá el juicio, como temía la familia de la menor asesinada el 14 de octubre de 2022.

La abogada Lucile Bertier, que pertenece al equipo de letrados que llevó su defensa, ha explicado al periódico Le Parisien que lo ha hecho "por motivos personales" y que tenía tomada la decisión "hace mucho tiempo". "No podíamos divulgarla", ha añadido, "porque tenía derecho a cambiar de opinión hasta el último momento, dada la sentencia dictada". Ahora quiere "mantenerse alejada del ojo público" y que "se deje de hablar de ella", ha aseverado en declaraciones a BFMTV. Para la madre de Lola —Delphine Daviet— ha sido "un alivio".

Condenada a cadena perpetua

El pasado 24 de octubre, Dahbia se convirtió en la primera mujer condenada a cadena perpetua sin derecho a condicional en Francia. Le hizo vivir un "auténtico suplicio" a su víctima, de solo 12 años de edad, argumentó el Tribunal de lo Penal de París. Benkired atacó a la pequeña Lola cuando volvía del colegio.

Su cadáver —desnudo y envuelto en cinta adhesiva— fue hallado en el interior de un baúl abandonado en los alrededores del edificio en el que la niña vivía con su familia. Presentaba 38 cuchilladas y traumatismos hemorrágicos por todo el cuerpo, especialmente en las partes íntimas. La pequeña había sido violada vaginal y analmente.

Pero, a pesar de la crueldad de los hechos, la argelina no actuó llevada por la locura. Era consciente de sus actos. Así lo han determinado los múltiples exámenes psicológicos a los que ha sido sometida y lo han certificado los distintos expertos que la evaluaron y declararon en la quinta sesión del juicio contra ella celebrada el pasado jueves.

La acusada es "narcisista", "egocéntrica", "antisocial" y hasta "psicópata", pero "no está loca". "Es importante no confundir la locura de un acto con la locura de su autor", señaló la psiquiatra Karine Jean. No tiene ningún trastorno que alterara o anulara su juicio.

Su versión de los hechos

El relato que Dahbia dejó durante el juicio no logró explicar por qué infligió hasta 38 cortes por todo el cuerpo a la pequeña, especialmente en la zona de la espalda y el cuello, si —según ella— no quería hacer daño a la niña.

El día en el que cometió el crimen "estaba llena de odio", reconoció. Pero lo que deseaba era hacerle daño a su expareja, "no a Lola". Un argumento que cuesta digerir a la vista de las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima, que fue brutalmente violada y torturada antes de ser asesinada. El informe forense no deja lugar a dudas.

La argelina se justifica afirmando que el día antes de matar a la niña se tomó tres pastillas de Lyrica —un medicamento con un potente efecto analgésico e hipnótico— y que es lo que le puso "en ese estado". "Perdí la cabeza", exclamó. Dahbia afirmó que apuñaló a la niña sin contemplaciones porque no la veía como una persona: "Pensé que era una oveja".

"La piel estaba dura, como la de una oveja", por eso "la apuñalé y la corté" y también le pintó un "0" y un "1" de color rojo en la planta de los pies, tal y como se marcan los corderos que se sacrifican en su país —Argelia— con motivo de Eid al-Adha, la fiesta con la que los musulmanes conmemoran la obediencia del profeta Ibrahim, el 10º día del mes lunar de Dhu al-Hijjah.