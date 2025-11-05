Recompensa para quien encuentre a la vaca Leti, desaparecida en la sierra de Asturias

La Guardia Civil y varios ganaderos asturianos participan en la búsqueda de una vaca desaparecida en la sierra de la Cristaleira (Asturias). El animal, de nombre "Leti", fue visto por última vez el 19 de octubre, cuando la ganadería Rocío Rodríguez trasladó a su rebaño a la zona de pasto comunal, donde cada otoño las reses permanecen en extensivo.

Según explicó Lorena Suárez, hija de la propietaria de la explotación, a La Voz de Asturias, en un primer momento pensaron que la vaca podría haberse hecho daño o haberse roto una pata. "El sábado 18 subimos a verlas y desparasitarlas, pero el miércoles volvimos y ya nos faltaba esa vaca", relató. Tras recorrer el monte sin resultados, la familia descartó un accidente y comenzó a sospechar de un posible robo.

La vaca desaparecida presenta una mancha blanca en forma de estrella bajo las patas delanteras y una "F" marcada en la parte trasera derecha, además de un cencerro y crotales identificativos con el número 4251. La ganadería difundió la descripción a través de carteles y redes sociales, e hizo pública una recompensa económica para quien facilite información verificable sobre su paradero. La cantidad no se ha revelado, con el fin de evitar falsas pistas o llamadas oportunistas.

Las sospechas

La familia teme que la vaca haya sido robada para su venta ilegal en otra provincia. "Nuestro mayor miedo es que la hayan llevado a Lugo para venderla", explicó Suárez. Desde que se difundió la búsqueda, los ganaderos han recibido numerosos avisos, aunque ninguno ha resultado concluyente.

Uno de los mensajes más relevantes llegó desde Santa Eulalia de Oscos, donde un vecino informó de la desaparición reciente de otra vaca y un ternero en una finca cercana. Este hecho ha despertado la preocupación de los productores locales, que recuerdan que hace 12 años ya se registró un robo similar en la misma sierra, sin que se lograra recuperar el ganado.