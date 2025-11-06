Detenido en Madrid uno de los criminales más buscados y peligrosos de Perú

La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Parla a Ángel Marín, conocido como Negro Marín, considerado lugarteniente de la organización criminal peruana Los Sanguinarios de la Construcción. El detenido se encontraba en España desde 2022 tras huir de las autoridades peruanas, que lo reclamaban por varios delitos de asesinato y extorsión.

Según ha informado el Ministerio del Interior de Perú y ha confirmado posteriormente la Policía Nacional, la detención se ha producido tras una labor conjunta de Inteligencia entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Las autoridades peruanas han destacado que la captura de Marín es fruto de un "paciente trabajo de coordinación" que permitió localizarlo en territorio español.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press precisaron que el arresto fue efectuado por agentes de la Sección de Ciberdelincuencia y Crimen Organizado. Los investigadores sospechan que el fugitivo se sometió a operaciones estéticas para dificultar su identificación y eludir la acción policial.

Marín está considerado uno de los principales colaboradores de Los Sanguinarios de la Construcción, grupo delictivo que operaba en Lima y otras zonas del país. En su papel de lugarteniente, ejercía de transmisor y ejecutor de las órdenes del cabecilla.

Entre los delitos que se le atribuyen figuran la muerte de un conductor de autobús público, la planificación del asesinato de un productor musical y otro homicidio adicional. Las autoridades peruanas también lo relacionan con diversas extorsiones a transportistas, empresarios y comerciantes.

Antecedentes criminales en Lima

El Ministerio del Interior de Perú ha señalado que Marín y su grupo habrían "sembrado el terror" en zonas comerciales de Lima como el Emporio Comercial de Gamarra, el mercado Unicachi o el área de Las Malvinas. En estos lugares se registraron diversos ataques contra transportistas, artistas y empresarios que se negaban a pagar las extorsiones impuestas por la organización.

Además, se le identifica como rival directo de Erick Moreno, alias El Monstruo, y como colaborador de Adam Lucan, conocido como El Jorobado, cabecilla de otra red criminal que también operaba en la capital peruana y que actualmente se encuentra en prisión.

Alerta roja internacional

La Policía Nacional del Perú había solicitado a la Interpol la emisión de una alerta roja internacional para facilitar la localización y detención del fugitivo. La cooperación entre ambos cuerpos policiales ha permitido su captura en España y su puesta a disposición judicial.

Las autoridades peruanas consideran el arresto de Marín un paso "significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional", en un contexto de colaboración creciente entre los servicios de seguridad de ambos países.