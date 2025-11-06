La Audiencia Provincial de Castellón acoge desde el pasado lunes el juicio contra seis miembros (cinco mujeres y un hombre) de la secta del Tío Toni —como se conocía a su gurú, que falleció en la cárcel poco después de ser detenido en 2022—, a quienes se acusa de abusos sexuales continuados contra menores y asociación ilícita.

Los hechos se habrían producido en el seno de una comunidad pseudoreligiosa que su fundador puso en marcha en 1990 y que en sus últimos años de existencia convivía en una masía aislada —La Chaparra— de Vistabella del Maestrazgo, un pequeño municipio de la provincia de Castellón con menos de 400 habitantes.

Así fue hasta que la secta, considerada destructiva, fue desmantelada por la Policía Nacional tras la investigación a la que dieron origen las denuncias de cuatro miembros que abandonaron el grupo y relataron lo que ocurría entre las paredes de aquella casa apartada. Abusos sexuales con apariencia de rituales a los que habrían sido sometidos desde niños.

Primer testimonio: ex de una acusada

Un total de trece sesiones se van a desarrollar para conocer la versión de testigos, víctimas y peritos —alrededor de 60 testimonios—. El primero en comparecer tras la apertura del juicio fue un exmiembro de la secta que formó parte del grupo durante 25 años y fue pareja de una de las acusadas. Conoció al gurú por su familia y él le convenció de que se casara con una mujer de la comunidad primigenia. Ella, como el resto, está acusada de 9 delitos de abuso sexual. Seis de ellos a menores.

La madre del testigo acudió al líder del grupo cuando se quedó viuda y tenía fe ciega en él. Según su hijo, que entonces tenía 15 años, incluso vendió parte de sus propiedades para que este comprara el terreno donde se instaló la comunidad en último término, tras pasar por otras ubicaciones. "Aportamos 13 millones de pesetas" que se habrían destinado a la masía y a un negocio de fabricación de cajas que serviría al grupo para obtener ingresos.

Las limpiezas de energía (sexuales)

El varón, de mediana edad, explicó pormenorizadamente —durante cerca de dos horas— el funcionamiento de la secta. "Trabajábamos veinticinco horas al día", afirma. Siempre se hacía lo que decía el gurú. "No le podíamos llevar la contraria a Antonio, tenía la mano larga", señaló. Además "ejercía mucha presión psicológica sobre los que no le hacían caso". Esto abarcaba también el ámbito de las prácticas sexuales.

Entre sus vivencias, relató lo que les ocurrió a su mujer y a él cuando volvieron de su luna de miel. El líder les dijo que tenían que someterse a una "limpieza de energías negativas". Él pensó que se refería a una imposición de manos, "como solía hacer muchas veces para curar". Sin embargo, se encontró con que "Toni comenzó a masturbar a mi mujer y su esposa empezó a hacerme una felación".

Él se marchó de la comunidad cuando le salió un trabajo en otra provincia. Una vez fuera tuvo conocimiento de sus hijos —aunque sospecha que el padre biológico de dos de los tres hijos que tuvo con su mujer podría ser el Tío Toni, dado el tremendo parecido físico y las prácticas que se daban dentro de la comunidad— y otros menores que formaban parte del grupo estaban siendo abusados.

Abusos a su hija, segunda testigo

Su hija, la segunda testigo en comparecer, tenía solo 12 años cuando la iniciaron en sus 'rituales' sexuales. La joven —de 27 años, en la actualidad— ha relatado que comenzaron a raíz de su primera regla. De nuevo con el pretexto de "limpiar la negatividad", en este caso la de sus "ovarios". El gurú le introducía los dedos y vibradores en la vagina. Incluso le pedía que "se dejara llevar" para que "hiciera más efecto".

Al principio pensó que era la única, pero después vio que otras niñas entraban en la habitación del gurú —donde habrían ocurrido los abusos relatados— y dedujo que les hacía lo mismo. "Pero jamás lo hablamos entre nosotras", ha matizado. Abandonó la secta hace cuatro años y acusa al Tío Toni de obligarla a practicarle felaciones y también de violarla en numerosas ocasiones. Algunos de los abusos ocurrían delante de miembros de la comunidad, como la nuera del gurú.

Se doblegó, ha explicado, cuando su madre estuvo enferma de cáncer. Hacía todo lo que él le decía porque tenía miedo a caer enferma ella también. El gurú le decía que "los orgasmos movían las energías del cuerpo". Se distanció y le contó a su madre que él le había obligado a hacerle felaciones, entre otras cosas. Su reacción no fue la que ella esperaba.

Se puso nerviosa y habló con él a ese respecto, pero le parecía normal que usara los vibradores con ella. De hecho, le llegó a decir que si no le gustaba solo tenía que habérselo dicho y que él "lo hacía para ayudarme". Más tarde se enteró de que el Tío Toni también mantenía relaciones sexuales con su madre y su abuela.

Entonces se acordó de que el supuesto guía espiritual le propuso tener hijos con él "para traer seres de luz y tener un mundo mejor", y cayó en la cuenta de que las sospechas de su padre acerca de la paternidad de sus hermanos eran perfectamente factibles. "Eran dos gotas de agua", llegó a afirmar el primer testigo.

Su hermana, tercera testigo

Durante la sesión también se pudo conocer el testimonio de su hermana —una de las posibles hijas biológicas del gurú— que leyó el juez ante la sala. La víctima, de 17 años en la actualidad, asegura que todas las niñas de la comunidad pasaban por su cuarto para "darle un beso de buenas noches" y que la humillaba pidiéndole "que enseñara las tetas delante de todo el mundo".

En una ocasión —recordaba— hizo que todas las menores se masturbaran delante de él y de otra niña que nunca lo había hecho para que ella perdiera la vergüenza. Su madre —una de las acusadas en la causa— era conocedora de los hechos y no tiene contacto con ella en la actualidad.