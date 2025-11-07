Detenido un marroquí por violar a su vecina de 91 años en Gerona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en Garriguella (Gerona) a un hombre de 51 años y origen marroquí acusado de agredir sexualmente a su vecina de 91 años. Según fuentes de la investigación, el arresto se produjo después de que la familia de la víctima denunciara los hechos ante la policía autonómica.

La agresión tuvo lugar el domingo 2 de noviembre en el domicilio de la mujer, situado en la misma localidad, que cuenta con unos 980 habitantes. El hombre y la nonagenaria eran vecinos, por lo que el detenido, según las primeras pesquisas, habría mantenido contacto frecuente con la anciana, ganándose su confianza antes de la agresión.

Las mismas fuentes señalan que, aprovechando que la mujer se encontraba sola en su casa, el sospechoso entró en el domicilio y cometió la agresión sexual. No fue necesaria la utilización de fuerza física debido a la avanzada edad y el estado de la víctima.

La denuncia permitió la detención

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo día 2 cuando un familiar de la mujer fue quien descubrió lo sucedido y acudió inmediatamente a interponer una denuncia. A raíz de esta declaración, los agentes arrestaron al sospechoso a las ocho de la mañana del miércoles, en el marco de una investigación por un presunto delito de agresión sexual con penetración.

Contaba con antecedentes

El acusado fue trasladado a la comisaría de Figueras, donde permanece bajo custodia policial. Las autoridades han confirmado que el detenido tiene antecedentes penales, aunque no relacionados con delitos de carácter sexual.

El hombre está previsto que pase este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Figueras, que se hará cargo del caso. Los Mossos mantienen abiertas las diligencias para esclarecer con detalle los hechos y determinar si existen indicios adicionales o posibles agravantes.