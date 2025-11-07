Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una familiar de seis años con autismo en Valencia

Agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional de Valencia han detenido a un hombre de 36 años acusado de agredir sexualmente a una niña de seis años, familiar suya y diagnosticada de trastorno del espectro autista (TEA). Según ha adelantado el diario Las Provincias, el arrestado es primo de la madre de la niña y la pequeña se refería a él como su "tío". Situación que habría aprovechado para quedarse a solas con la menor y cometer los abusos.

El caso se destapó a mediados de octubre, cuando en una visita del familiar al domicilio el presunto agresor se metió en la habitación con la niña para ver supuestamente una película. Los padres –confiados al no haber tenido nunca ninguna sospecha– no vieron inconveniente en que estuviera a solas con la menor. Sin embargo, tras marcharse el familiar, la pequeña relató a sus progenitores lo que su "tío" le había hecho en la habitación, unos hechos que agravarían la acusación por acceso carnal.

Fue precisamente la víctima quien relató a una profesional sanitaria del Hospital Clínico lo sucedido, lo que permitió poner en marcha el protocolo de agresión sexual infantil tras atender a la menor. El centro sanitario alertó a la Policía, que inició una investigación para esclarecer los hechos. Según el testimonio de la pequeña, el presunto agresor la sometía a tocamientos en los que se incluían la introducción de dedos, tal y como ha contado el mismo diario.

Antecedentes por hechos similares

El arrestado cuenta con antecedentes policiales por casos de abuso sexual, algunos de ellos a menores del entorno familiar. Según el mismo diario, fue juzgado años atrás por un caso similar, aunque resultó absuelto al no poder la víctima –entonces de tres años– verbalizar los hechos.

Los investigadores sospechan que el presunto agresor buscaba víctimas dentro de su círculo cercano, aprovechando su corta edad y su vulnerabilidad para manipularlas. En esta ocasión, el presunto agresor habría manipulado a la niña diciéndole que "eran novios" y que lo sucedido debía permanecer "como un secreto entre ellos".

Se niega a declarar

Tras la detención, el hombre ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, donde se ha acogido a su derecho a no declarar. Tampoco ha permitido la toma de muestras de ADN que habrían servido para cotejar indicios biológicos recogidos durante la exploración médica de la menor.

Por el momento, el juez ha decretado su libertad provisional con cargos, junto a una orden de alejamiento que le prohíbe aproximarse a menos de 100 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si el detenido podría estar implicado en otros episodios similares.