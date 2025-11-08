La Policía Nacional continúa investigando el espectacular secuestro ocurrido el pasado viernes en el barrio madrileño de Carabanchel, cuando tres vehículos de alta gama acorralaron a otro en plena calle y se llevaron a su conductor a punta de pistola tras un intercambio de disparos. El objetivo del secuestro era Juan María Gordillo Plaza, conocido en el mundo criminal como 'Niño Juan', uno de los delincuentes más veteranos y reincidentes de España.

El suceso, digno de una película de acción, ocurrió a plena vista de vecinos y familias que disfrutaban de la noche de Halloween. Testigos aseguran haber escuchado al menos 15 disparos antes de que los secuestradores huyeran con la víctima en cuestión de minutos.

Los agresores –dos Audis negros y un Maserati– bloquearon el paso del Volkswagen Golf del 'Niño Juan' y lo sacaron del vehículo a la fuerza. En el lugar quedaron casquillos de bala y huellas del forcejeo. Horas después, uno de los coches utilizados en el secuestro apareció abandonado en la autopista AP-41 con el interior rociado por un extintor para eliminar cualquier rastro.

Sin embargo, la historia terminó de una forma peculiar. La víctima fue liberada al día siguiente, magullada, con una paliza y un disparo en la pierna. Por el momento, ni él ni su familia han presentado denuncia.

Un delincuente viejo conocido

El 'Niño Juan' acumula más de un centenar de detenciones y una carrera delictiva que comenzó siendo menor de edad. Conocido por su habilidad al volante y su historial de fugas, ha sido protagonista de robos con violencia, asaltos a naves industriales, hurtos a camiones y alunizajes en tiendas de lujo.

Su nombre se hizo internacional en 2019, cuando fue detenido en Francia durante un intento de robo en el Palacio de Fontainebleau, un golpe que habría sido encargado por la mafia china y valorado en 800.000 euros. Tras su extradición, apenas pasó unos meses en prisión antes de regresar a España y retomar su actividad delictiva.

En el año 2022 volvió a ser arrestado en la Operación Camión, tras asaltar un tráiler cargado de teléfonos móviles valorado en millón y medio de euros, pero quedó en libertad provisional.

El periodista de investigación Alfonso Egea, ha desgranado los detalles de este suceso en el programa En casa de Herrero, de esRadio. A pesar de su historial delictivo, Juan María Gordillo se encontraba en libertad cuando sucedió el secuestro. Según Egea, la clave está en "los delitos de sangre": "Ni un solo delito de sangre, ahí está el truco de la situación de libertad actual de Juan".

"Él estaba ahora mismo en libertad con cargos pendientes por responder a otra causa, y ha ido concatenando hurtos y robos sin dañar a nadie, para que todo fueran bienes materiales. Nunca ha pasado mucho tiempo en prisión, lo que sorprende es que los niveles de reincidencia no conculquen en una manera más severa", ha explicado el periodista.

Un secuestro milimetrado

Fuentes policiales apuntan a que el secuestro fue planificado al detalle. Los captores conocían los movimientos de su víctima y esperaron el momento oportuno para actuar. Según Egea, "lo estaban siguiendo. El secuestro se produce cuando se puede producir. Él es tremendamente habilidoso al volante en conceptos de fuga, y no les importaba el lugar; necesitaban el escenario idóneo para poner dos todoterrenos por delante de él y un Maserati detrás para evitar la marcha atrás".

Las investigaciones apuntan a que el secuestrado permaneció retenido durante un día entero en la provincia de Toledo, en un punto aislado donde los autores pudieron interrogarle sin la presencia de testigos.

La sombra de la 'Mocro Maffia'

La principal hipótesis que maneja la Policía es la de un ajuste de cuentas ligado al tráfico internacional de drogas. Egea ha aportado una línea de investigación que apunta a una organización criminal de gran alcance: "Apuntan a posibles miembros de la 'Mocro Maffia', asentada en Holanda y que se nutre de población magrebí, uno de los movimientos mafiosos más complicados de Europa".

De hecho, el periodista ha adelantado que se podría deber a un golpe que sufrió esta mafia hace unos meses: "Hace un mes y medio esta organización sufrió un severo golpe, un robo de 1.300 kilos de cocaína. La 'Mocro Maffia' acabó llegando al 'Niño Juan' y a un socio suyo. Ahora quieren saber si el secuestro fue para que Juan delatara a su socio".

En este sentido, Egea ha añadido que el propio delincuente se ha ganado demasiados enemigos con los años: "Con 38 años, se ha vuelto extremadamente desleal, es un mal socio criminal. Algunos de sus compañeros han sido detenidos por chivatazos del propio 'Niño Juan'. Ese es el problema con el que se encontraba la policía: siempre ha generado tal número de enemigos que muchos podrían ser protagonistas del secuestro".

Una tendencia criminal al alza

Por el momento, los investigadores no descartan que este caso forme parte de un patrón creciente de secuestros en el mundo del narcotráfico. Según Egea, "hay una nueva tendencia criminal. Hace unos meses, en Canarias, una banda rival secuestró a la mujer y al hijo de otro narcotraficante por un vuelco. Se están robando entre ellos". De la misma forma, estos narcotraficantes acabaron dejando en libertad a los retenidos, ya que se les devolvió la mercancía.

Sobre su extraña puesta en libertad, Egea ha señalado que "algo les ha dado durante el cautiverio, ya sea dinero, un nombre o el paradero de la mercancía, pero algo tiene que ser para que haya salido solo con un tiro en la pierna".

Silencio y miedo

Ni el 'Niño Juan' ni su entorno han querido colaborar con los investigadores. "Nadie de su entorno ha colaborado en nada, saben que Juan no va a decir absolutamente nada sobre quién lo secuestró", señala Egea.

Por ahora, las fuerzas de seguridad mantienen abiertas todas las hipótesis. Lo único claro, según el periodista, es que el secuestro fue un mensaje: "El milagro es que Juan haya vuelto vivo, y esa es la gran pregunta: ¿por qué ha vuelto vivo? ¿Qué ha pagado para que lo dejen en libertad? Lo normal sería que lo dejaran en una cuneta".